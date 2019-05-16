Довольная Пугачева обласкала другого на глазах мужа
Видео с мероприятия вокалистка опубликовала в Stories личного Instagram. В кадре запечатлен момент закрытия шоу. Кутюрье Валентин Юдашкин принимает букет цветов от поклонников и слушает восторженные выкрики и одаривает присутствующих объятиями.
Меж тем Алла Пугачева, которая, к слову, на показ пришла с мужем юмористом Максимом Галкиным, тоже поспешила рассказать, как сильно она обожает модельера. "Наш любимый Валечка! Здоровья тебе и счастья самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный", – обласкала Пугачева Юдашкина на глазах у мужа.
После артистка развлекалась, делая селфи с певцом Александром Буйновым. Примадонна так увлеклась, что забыла про супруга, который все это время сидел в сторонке.
"У нас весело!" – заявила довольная Пугачева на камеру. "Аллочка, а где же муж? Муж твой где?" – вдруг поинтересовался Буйнов.
Алла Пугачева, вспомнив о Максиме Галкине, направила на него объектив видеокамеры. Супруг Примадонны, который все это время копался в телефоне, неожиданно пожелал ей здоровья.
Отметим, что артистка редко выкладывает собственные фото и видео в микроблог. Чаще героями соцсетей Аллы Пугачевой становятся ее пятилетние двойняшки – Лиза и Гарри. Не так давно наследники Примадонны специально записали поздравление для Филиппа Киркорова – 30 апреля поп-королю исполнилось 52 года.
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