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Довольная Пугачева обласкала другого на глазах мужа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна российской эстрады побывала показе Дома моды Валентина Юдашкина. Алла Пугачева хорошенько повеселилась в компании друзей.

Продолжение: Ольга Серябкина показала прелести после грязного скандала

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Видео с мероприятия вокалистка опубликовала в Stories личного Instagram. В кадре запечатлен момент закрытия шоу. Кутюрье Валентин Юдашкин принимает букет цветов от поклонников и слушает восторженные выкрики и одаривает присутствующих объятиями.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Меж тем Алла Пугачева, которая, к слову, на показ пришла с мужем юмористом Максимом Галкиным, тоже поспешила рассказать, как сильно она обожает модельера. "Наш любимый Валечка! Здоровья тебе и счастья самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный", – обласкала Пугачева Юдашкина на глазах у мужа.

После артистка развлекалась, делая селфи с певцом Александром Буйновым. Примадонна так увлеклась, что забыла про супруга, который все это время сидел в сторонке.

"У нас весело!" – заявила довольная Пугачева на камеру. "Аллочка, а где же муж? Муж твой где?" – вдруг поинтересовался Буйнов.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева, вспомнив о Максиме Галкине, направила на него объектив видеокамеры. Супруг Примадонны, который все это время копался в телефоне, неожиданно пожелал ей здоровья.

Отметим, что артистка редко выкладывает собственные фото и видео в микроблог. Чаще героями соцсетей Аллы Пугачевой становятся ее пятилетние двойняшки – Лиза и Гарри.  Не так давно наследники Примадонны специально записали поздравление для Филиппа Киркорова – 30 апреля поп-королю исполнилось 52 года.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Автор: Руслана Алексеева16 мая 2019, 21:31
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Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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