Изменившуюся Варнаву перепутали с Пугачевой
Телезвезда удивила подписчиков новой прической. Екатерина Варнава отстригла челку. Многие сошлись во мнении, что знаменитость с новой стрижкой можно при первом взгляде перепутать с Аллой Пугачевой.
"Ой, тут на Пугачеву чем-то в молодости смахнула", "Немножко Пугачевой есть в каждой из нас", "На Пугачеву тут похожа", "Пугачева молодая прям", "Как-то между Пугачевой и Орбакайте", – приводит комментарии пользователей соцсети Пятый канал. Фолловеры также обратили внимание на выразительный взгляд и худобу участницы и хореографа шоу Comedy Woman.
Нашлись и те, кто считает, что такие перемены во внешности Екатерине Варнаве не к лицу. "Произошло некоторое сужение лица до уровня "неплохо бы покушать", "Катюша! Осторожнее! Такими темпами изменений по омоложению вы скоро в грудничка превратитесь", "Что с лицом? Это не вы", "Лицом прекрасным станет жопа, пройдя все фильтры фотошопа", "Совсем исхудала", – высказались критики.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Екатерина Варнава все чаще стала выкладывать откровенные фото. Ранее артистка разместила в соцсети снимок, на котором позирует топлес. Она запечатлена с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такого креативного решения.
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