Раскрыты истинные причины смерти Алексея Булдакова
Съемочная группа ток-шоу отправилась в Монголию, в город Улан-Батор. Именно там провел последние часы своей жизни народный артист Алексей Булдаков. Корреспонденты "Прямого эфира" пытались выяснить, почему подробности гибели российской звезды так тщательно скрывают.
Родственников Булдакова настораживает тот факт, что в гостинице, где скончался Булдаков, следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения. Более того, свидетели произошедшего отказываются давать комментарии, ссылаясь на то, что им запрещено говорить на эту щекотливую тему.
Редакторы шоу "Прямой эфир" пообщались с заведующей консульским отделом посольства России в Монголии Еленой Кара-Сал. Сотрудница активно содействовала репатриации тела артиста. По словам специалиста, криминальной составляющей в этой истории нет.
"Вскрытие было проведено в этот же день. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", - сказала она в интервью.
Корреспонденты решили проверить слух о том, что Алексей Булдаков мог отравиться местным алкоголем. Уже известно, что он за несколько часов до смерти ужинал в ресторане, где заказывал водку. Съемочная группа побывала в харчевне и добыла образцы угощений, которыми потчевали актера.
Уже в Москве монгольские яства и напитки отдали на экспертизу. Специалисты исследовали предоставленные материалы и пришли к выводу, что теория о каком-либо отравлении артиста несостоятельна.
"Мы провели химический анализ данного алкоголя. Ничего вредного выявлено не было. Водка полностью соответствует критериям ГОСТа. Отравиться невозможно было", – сообщил сотрудник лаборатории в студии программы "Прямой эфир".
Также в рамках шоу были озвучены детали завещания Алексея Булдакова. Народный артист все оставил жене. Еще при жизни звезды супруги договорились сделать друг на друга завещание.
"То, что на нем было – это машина, квартира и дача. Теперь это должно принадлежать мне по логике и по закону. Он Ивану (внебрачный сын знаменитости. – Прим. ред.) ничего не завещал. Но мы были оба с ним за то, что Ване надо здесь иметь площадь. Я сказала: "Вань, эта квартира будет твоя". Он собирался приехать, думала, что мы это как-то оформим. Но я не могу этого сейчас сделать, потому что я прописана в Москве, а если он захочет ее продать, то я кто? Не москвичка, что ли. Я родилась в Москве", – рассказала Людмила Булдакова редакторам ток-шоу "Прямой эфир".
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