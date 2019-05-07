Подделавший документы Кержаков втянул Пьеху в скандал с наркотиками

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – посетила шоумена Андрея Малахова. Бывшая жена спортсмена пришла в студию программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" в сопровождении адвокатов.

Юристы Александр Добровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, раскрыли подробности судебного разбирательства с Александром Кержаковым. Ведущему шоу "Прямой эфир" рассказали, что футболист принес на заседание поддельные документы, тем самым впутав в скандал с наркотиками певца Стаса Пьеху.

По словам Добровинского, спортсмен предоставил Фемиде справку, в которой было указано, что Милана Кержакова была в реабилитационном центре Стаса Пьехи и проходила лечение от наркозависимости.

"Мы направляем запрос в клинику и получаем ответ, что справка, которая была выдана противоположной стороне, поддельная. Мало того, что Милану обливали помоями, мало того, что это была ложь, так еще лгали суду, а это уголовное дело", – рассказал Александр Добровинский.

Теперь адвокат пытается уговорить Тюльпанову обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Милана пока заявлять на бывшего мужа не спешит.

Юрист отметил, что его оппоненты в целом вели себя достаточно жестко, не стеснялись провокаций. В своей практике Добровинский столкнулся с таким поведением впервые.

"На первом заседании поднялся дикий скандал. "Где Милана!" — это кричал сам Кержаков. С высоты своих лет я знал, что произойдет с Миланой, если она придет на суд. Я умолял и запретил в конце концов, как своей дочери, идти на суд", – сказал адвокат Тюльпановой в студии "Прямого эфира".