Подделавший документы Кержаков втянул Пьеху в скандал с наркотиками
Юристы Александр Добровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, раскрыли подробности судебного разбирательства с Александром Кержаковым. Ведущему шоу "Прямой эфир" рассказали, что футболист принес на заседание поддельные документы, тем самым впутав в скандал с наркотиками певца Стаса Пьеху.
По словам Добровинского, спортсмен предоставил Фемиде справку, в которой было указано, что Милана Кержакова была в реабилитационном центре Стаса Пьехи и проходила лечение от наркозависимости.
"Мы направляем запрос в клинику и получаем ответ, что справка, которая была выдана противоположной стороне, поддельная. Мало того, что Милану обливали помоями, мало того, что это была ложь, так еще лгали суду, а это уголовное дело", – рассказал Александр Добровинский.
Теперь адвокат пытается уговорить Тюльпанову обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Милана пока заявлять на бывшего мужа не спешит.
Юрист отметил, что его оппоненты в целом вели себя достаточно жестко, не стеснялись провокаций. В своей практике Добровинский столкнулся с таким поведением впервые.
"На первом заседании поднялся дикий скандал. "Где Милана!" — это кричал сам Кержаков. С высоты своих лет я знал, что произойдет с Миланой, если она придет на суд. Я умолял и запретил в конце концов, как своей дочери, идти на суд", – сказал адвокат Тюльпановой в студии "Прямого эфира".Также защитники экс-супруги спортсмена рассказали о заключении экспертного центра, который выяснял, страдает ли Тюльпанова наркозависимостью. Добровинский зачитал выводы специалистов ведущему ток-шоу "Прямой эфир". "Кержакова Милана Вадимовна не страдает наркозависимостью", – с гордостью процитировал экспертов адвокат.
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