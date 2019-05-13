Малахов влез в семейные дрязги умершего Доренко
Большинство знакомых Сергея Доренко склонны верить официальной версии смерти – разрыв аневризмы аорты. Более того, оказывается журналист знал о проблеме с артерией. Он даже рассматривал варианты операции, однако врачи его отговорили. Об этом в студии ток-шоу "Прямой эфир" сообщила коллега знаменитости Анастасия Оношко.
В на съемках отмечалось также, что с таким серьезным заболеванием езда на мотоцикле противопоказана. Управление байком отнимает много сил. Из-за перенапряжения поднимается кровяное давление, что могло спровоцировать разрыв аневризмы. Страсть Сергея Доренко к мотоциклам могла стоить ему жизни.
Также присутствующие обсудили скандал в семье Сергея Доренко. Вчера, 12 мая, страна должна была проститься с известным журналистом. Однако панихида, которую запланировали на Троекуровском кладбище, не состоялась. Приехавшие на прощание родственники, друзья и журналисты оказались у закрытых дверей церемониального зала.
Дело в том, что дочери журналиста от первого брака обратились в правоохранительные органы с заявлением о необходимости судебно-медицинской экспертизы так как подозревают, что отца отравили. Девушки запретили молодой жене Юлии кремировать Доренко.
Друзья и коллеги решение дочерей журналиста не поддерживают. Криминальная версия кажется им притянутой за уши. В студии программы "Прямой эфир" приятели артиста раскритиковали действие родственниц знаменитости. Режиссер Павел Лунгин не стал скрывать своего негативного отношения к сложившейся на Троекуровском кладбище ситуации.
"Это стыд. Честно говоря, не хотелось бы об этом говорить. Это какое-то безумие, которое охватило дочек, и оно закончится. Его похоронят, и он останется в нашей памяти не из-за этого, а из-за того, что он незаменим, как человек, как голос, как чувство юмора, как уникальное существо", – отметил режиссер.
Еще один близкий друг Доренко – Бронислав Виногродский тоже пообщался со съемочной группой "Прямого эфира". "Он не выделял никого особенно среди своих пятерых детей. Любил. Заботился. В первом браке все оставил. Я считаю, что версия с отравлением Сергея – это полная бессмыслица на уровне какого-то бреда. Я не помню, что Сергей хотя бы хоть раз говорил, что ему кто-то угрожает", – рассказал приятель умершей звезды.
Конфликт на Троекуровском кладбище, по мнению Виногродского. Связан с накопившимися обидами между родственниками Доренко и ревностью. Старшие дочери не смогли простить отцу уход из семьи.
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