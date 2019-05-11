Малахов вышел из себя из-за матери Корчевникова
Свой гнев Андрей Малахов выплеснул в соцсетях. Его возмутило не только снятие с поста Ирины Корчевниковой, которая много сделала для Театра куколимени Образцова – но и быстрое назначение на ее место Владимира Бакулева.
"Вот просто не могу молчать! Знаю Корчевникову лично: вот кому она мешала? С кем вы, деятели культуры?", – ос тавил пост в Twwitter телеведущий.
Напомним, Ирину Корчевникову не оставили на посту директора знаменитого театра, несмотря на все ее заслуги. У матери известного телеведущего закончилс я контракт с Министерством культуры. За 6 лет работы Корчевникова успела открыть в театре третью сцену, восстановить уникальный деревянный занавес, созданный еще Образцовым в 1970-х годах, отрыть новые фестивали кукол. Теперь же вместо заслуженного театрального работника директором станет бывший теннисит Владимир Бакулев.
Андрей Малахов со всей командой ток-шоу "Пусть говорят" перешел с Первого канала на "Россию 1" в 2017 году. Здесь шоумен ведет программу "Прямой эфир", которую ранее вел Борис Корчевников – возглавивший впоследствии телеканал "Спас".
Тем не менее, коллега Андрея Малахова не пропал из эфира "России 1". Борис Корчевников ведет шоу "Судьба человека". Как рассказывал 36-летний телеведущий, он до сих пор живет с мамой. Корчевников мечтает о семье, однако пока что не сложилось, пишет "Вокруг ТВ".
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