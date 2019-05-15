"Наградить посмертно": Малахов в трауре из-за жуткого горя
Шоумен признался, что мало верит в действенность каких-либо обращений, но обязательно подпишет петицию Вадима Манукяна, которую поддержали тысячи человек. Андрей Малахов до сих пор в трауре из-за трагедии, произошедшей в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Телеведущий требует справедливости. "Член экипажа самолета рейса Москва – Мурманск, бортпроводник Максим Моисеев действительно достоин Золотой Звезды Героя России с горькой формулировкой "Наградить посмертно", – заявил он в своей колонке в StarHit.
Малахов напомнил, что Моисееву было всего 22 года. По его словам, когда при аварийной посадке в Шереметьево SSJ 100 загорелся, молодой человек был в другой части воздушного судна. В хвост бортпроводник пошел, чтобы поменяться местами с напуганной пожаром коллегой.
Мать сотрудника "Аэрофлота" Юлия Карева отметила, что девушка хорошо понимала: шансов выжить в горящем хвосте почти нет. "Но я никого не виню", – добавила она. Карева уверена, что сын поступил как настоящий мужчина.
Шоумен считает, что Моисеев, отлично зная самолет, мог спастись. Он успокаивал пассажиров и пытался открыть запасный выход в хвосте лайнера, но дверь заклинило. "Бортпроводник начал проталкивать пассажиров вперед, где аварийные выходы открылись", – написал телеведущий и подчеркнул, что парень до последнего боролся за жизнь каждого.
По словам Андрея Малахова, обычно Максим Моисеев после посадки звонил матери, но в тот роковой день связался с ней перед вылетом. Последние сообщения молодого человека были адресованы невесте, с которой они планировали пожениться в июне.
"5 мая в 18 часов 24 минуты, когда самолет шел на снижение, Ксения прочитала на экране своего телефона: "Летим к Шарику. Со мной все хорошо, не волнуйся", – рассказал Андрей Малахов. Девушка забеспокоилась и спросила, где они летят и почему у Максима есть Сеть. "Люблю тебя", – ответил он.
Напомним, что во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. На борту находились 78 человек. Трагедия унесла 41 жизнь.
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