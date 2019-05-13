Страстный танец 70-летней Пугачевой взволновал Николаева
Алла Пугачева с микрофоном в руках на концертной площадке - в своей стихии. Примадонну поддержал Максим Галкин, который в подписи к снимку изложил вкратце историю любви.
"Познакомились 18 лет назад в танце – так и танцуем до сих пор", – написал шоумен.
Подписчики живо откликнулись на откровение артиста, звездному дуэту желают танцевать еще много-много лет. Не смог пройти мимо фото с Примадонной давний друг Аллы Пугачевой – а теперь и Максима Галкина – Игорь Николаев. "Наша любимая семья! Будьте счастливы всегда!" – написал музыкант в комментариях.
В начале апреля Алла Пугачева отпраздновала 70-летие. Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. А 30 апреля исполнилось 52 года Филиппу Киркорову, и певица одной из первых поздравила бывшего супруга.
В социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна подписала снимок иронично. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше", – пожелала бывшему мужу Пугачева.
В посте Аллы Пугачевой тут же отметился Игорь Николаев. Автор-песенник саркастически заметил, что "дружище", видимо, очень ждал именно этого поздравления. До такой степени нетерпеливо, что даже не стал отвечать на послание Пугачевой, напоминает Teleprogramma.pro.
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