"Как козе баян": Галкин оказался не нужен меркантильной Пугачевой
Сергей Соседов не пойдет на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. И дело не только в зашкаливающих ценах на билеты. Музыкальный критик убежден, что у Примадонны нет ни голоса, ни хороших песен. Зато обязательно появится ее бывший муж Филипп Киркоров. "Киркоров всегда сам придет, его и звать не надо. Ему не нужно приглашения, он и без него явится. И кто, скажите, его прогонит?" – задал риторический вопрос Сергей Соседов.
После развода Филипп и Алла сумели сохранить теплые отношения. Музыкальный критик объяснил, почему так получилось. "Там ничего не было никогда. Поэтому все как было, так и осталось. Их отношения – чисто игра. Конечно, никакой любви между ними не было", – безапелляционно заявил музыкальный критик.
По его словам, он знает, что "они играли на публику". Якобы обоим этот роман был выгоден: Алле Пугачевой – для пиара, "потому что песен она уже давно не поет никаких", а для Филиппа Киркорова – для престижа. Якобы после свадьбы тот стал выше в цене, а Примадонна получала деньги. "Алла их всегда очень любила. Она почти все делает исключительно ради денег. Мне сдается, что и карьеру она затевала ради них. Как только Пугачева получила деньги, она перестала заниматься творчеством. Оно ей стало неинтересно!" – заявил Соседов.
Он убежден, что у Аллы Пугачевой и с Максимом Галкиным "деловой союз". "Киркоров ее содержал так же, как и Галкин сейчас. Притом что она сама женщина не бедная", – отметил критик. Якобы на самом деле 70-летней Пугачевой мужчина не нужен. "Какой ей в 70 лет мужик? Для чего он ей сдался? В этом возрасте мужик ей нужен, как козе баян. У нее давно климакс. Это даже смешно", – цитирует Сергея Соседова "Собеседник".
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