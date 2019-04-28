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Шоу-бизнес

В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым

Игорь Николаев. Фото: www.globallookpress.com
Игорь Николаев оказался автором песни, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС. В Сети всплыло видео, в котором молодой музыкант исполняет эту композицию перед шведской аудиторией.
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Обнаружившие раритетную запись Игоря Николаева в Сети пользователи вовсю подтрунивают над юным и очень гордым композитором. Выступал музыкант на шведском телевидении, и исполнение песни предваряло небольшое интервью.

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Телеграм-канал "Русский шаффл" называет композицию "Чернобыл гай" (она на английском языке) "лучшей песней про Чернобыльскую аварию". Просмотревшие ролик меломаны подробно описывают, как Игорь Николаев с пышной укладкой и в военном мундире сидит за роялем.

"Звучат первые аккорды и музыкант начинает делать различные вариации фейспалма. На словах "ай си чернобыл гай ю флаинг ту зе скай", Николаев расставляет руки, изображая самолет", – пишут авторы телеграм-канала (судя по всему, едва сдерживая смех).

Надо отметить, что песня Игоря Николаева – пусть и не очень удачная – была посвящена трагическому событию, Чернобыльской катастрофе. Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел 26 апреля 1986 года. В течение только первых 3 месяцев после аварии от облучения погиб 31 человек – это по официальным данным.

Днем ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook высказался в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС. По его словам, она научила народ тому, что, сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.

Автор: Андрей Евлампиев28 апреля 2019, 03:28
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