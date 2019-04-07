Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
Симоньян, которая редко рассказывает о личной жизни, внезапно призналась, что наконец-то решилась официально зарегистрировать отношения с Тиграном Кеосаяном. Журналистка живет с режиссером под одной крышей уже более семи лет, воспитывает двоих детей и носит под сердцем третьего.
В студии программы "Секрет на миллион" Маргарита Симоньян отметила, что к браку всегда относилась с настороженностью, поэтому официально замужем никогда не была.
"Наверное, это детские какие-то комплексы. Я насмотрелась на несчастных замужних женщин и появилась неприязнь к браку", – рассказала журналистка.
На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам Тигран Кеосаян. Режиссер заявил, что давно зовет избранницу в ЗАГС, однако та до недавнего времени отказывалась. Батюшка в церкви переубедил Маргариту, и она ответила согласием. Пара назначила день свадьбы.
Планам четы не суждено было сбыться. "Но у меня умерли две бабушки в один год, мы перенесли на полгода. На эту дату выпало политическое событие, а среди гостей планируется множество людей, которых это событие затронет, и они просто не смогут приехать, снова перенесли. Теперь я беременна, и снова пришлось перенести на неопределенный срок", – рассказала Симоньян в эфире программы "Секрет на миллион".
Журналистка добавила, что не хочет быть на свадьбе в положении". Маргарита призналась Кудрявцевой, что, узнав о первой беременности, она и ее возлюбленный испытали ужас. В студии ток-шоу "Секрет на миллион" журналистка рассказала, что перед ними в тот момент стоял вопрос о расставании.
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