Орлова открыла страшную правду о Фриске
Летом 2015 года из-за опухоли головного мозга умерла Жанна Фриске. Популярной исполнительнице было всего 40 лет. Последние пару дней артистка была без сознания и скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи и лучшей подруги Ольги Орловой. Последняя же стала крестной матерью ее единственного сына Платона.
Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках, заботясь и поддерживая. Лишь сейчас артистка решила рассказать о покойной подруге публично. Артистка пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". "Эту страшную правду Ольга Орлова еще никому не рассказывала..." – объявил закадровый голос в анонсе шоу, свежий выпуск которого выйдет в субботу, 30 марта.
"Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", – сказала Ольга Орлова. Она дала понять Лере Кудрявцевой, что не видится с крестником, которого, к слову, воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. "Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают", – дрогнувшим голосом объяснила Ольга Орлова.
Она обратилась к Дмитрию Шепелеву: "Дим, я очень прошу тебя..." Однако чем закончится фраза, зрители узнают, посмотрев свежий выпуск на НТВ. Певица также рассказала о состоянии Жанны Фриске незадолго до смерти. Орлова поведала, что та перестала всех узнавать. Ольга призналась, что, не выдерживая напряжения, просто выбежала от Жанны и пошла плакать. Все эти откровения Лера Кудрявцева слушала с серьезным и грустным лицом.
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