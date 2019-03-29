Орлова открыла страшную правду о Фриске

Ольга Орлова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала о последних месяцах жизни своей подруги, певицы Жанны Фриске.

Летом 2015 года из-за опухоли головного мозга умерла Жанна Фриске. Популярной исполнительнице было всего 40 лет. Последние пару дней артистка была без сознания и скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи и лучшей подруги Ольги Орловой. Последняя же стала крестной матерью ее единственного сына Платона.

Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках, заботясь и поддерживая. Лишь сейчас артистка решила рассказать о покойной подруге публично. Артистка пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". "Эту страшную правду Ольга Орлова еще никому не рассказывала..." – объявил закадровый голос в анонсе шоу, свежий выпуск которого выйдет в субботу, 30 марта.

"Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", – сказала Ольга Орлова. Она дала понять Лере Кудрявцевой, что не видится с крестником, которого, к слову, воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. "Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают", – дрогнувшим голосом объяснила Ольга Орлова.

Она обратилась к Дмитрию Шепелеву: "Дим, я очень прошу тебя..." Однако чем закончится фраза, зрители узнают, посмотрев свежий выпуск на НТВ. Певица также рассказала о состоянии Жанны Фриске незадолго до смерти. Орлова поведала, что та перестала всех узнавать. Ольга призналась, что, не выдерживая напряжения, просто выбежала от Жанны и пошла плакать. Все эти откровения Лера Кудрявцева слушала с серьезным и грустным лицом.