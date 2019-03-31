Раскрыт страшный секрет Кудрявцевой
Лера Кудрявцева не прилагает особых усилий для того, чтобы оставаться стройной. Напряженный график съемок не особо бесрокоит телеведущую - она всегда находит время для перекуса. При этом звезда позволяет себе не очень здоровую пищу – в частности, может обойтись и чипсами.
Как раз такой снимок и появился в Instagram Кудрявцевой. Телеведущую запечатлели с пачкой чипсов. Способности Леры сохранять великолепную форму при таком образе жизни позавидовали ее звездные подруги. В частности, свой комментарий под провокационным фото оставила певица Валерия.
"Вот я тебе завидую! Ты ешь и жареную картошку ночью, и пирожки, и чипсы... Ну, как так?", – написала супруга Пригожина.
И тут раскрылись просто ужасные подробности жизни звезды. Подключившаяся к обсуждению Саша Савельева выдала секрет Леры Кудрявцевой: оказывается, телеведущая ест на ночь пельмени. Об этом, как утверждает Савельева, рассказала ей сама Кудрявцева.
Напомним, на днях появилась информация о том, что Лера Кудрявцева снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.
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