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Шоу-бизнес

Раскрыт страшный секрет Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева не следит за питанием и не занимается спортом. Более того, она позволяет себе нездоровую пищу даже на ночь. Тем не менее, звезда остается стройной – видимо, дело в генетике.
прочитано 2164 раза

Лера Кудрявцева не прилагает особых усилий для того, чтобы оставаться стройной. Напряженный график съемок не особо бесрокоит телеведущую - она всегда находит время для перекуса. При этом звезда позволяет себе не очень здоровую пищу – в частности, может обойтись и чипсами.

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Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Как раз такой снимок и появился в Instagram Кудрявцевой. Телеведущую запечатлели с пачкой чипсов. Способности Леры сохранять великолепную форму при таком образе жизни позавидовали ее звездные подруги. В частности, свой комментарий под провокационным фото оставила певица Валерия.

 "Вот я тебе завидую! Ты ешь и жареную картошку ночью, и пирожки, и чипсы... Ну, как так?", – написала супруга Пригожина.

И тут раскрылись просто ужасные подробности жизни звезды. Подключившаяся к обсуждению Саша Савельева выдала секрет Леры Кудрявцевой: оказывается, телеведущая ест на ночь пельмени. Об этом, как утверждает Савельева, рассказала ей сама Кудрявцева.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Напомним, на днях появилась информация о том, что Лера Кудрявцева снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.

Автор: Андрей Евлампиев31 марта 2019, 14:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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