Вскрылись неизвестные подробности о болезни Жанны Фриске

Ольга Орлова пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица открыла неизвестные данные о болезни своей подруги Жанны Фриске.

Летом будет четыре года, как умерла Жана Фриске. "Как они мне дались? А дались ли мне они вообще?" – задала риторический вопрос Ольга Орлова. Она призналась, что только через два года к ней пришло осознание, что Жанны Фриске больше нет.

До сих пор она хранит номер телефона подруги, общается с ее родителями. Оказывается, Ольга Орлова не сразу узнала о болезни Жанны Фриске. Вначале она скрывала от всех, уехала в Германию, где проходила лечение. По словам матери Жанны, короткое интервью с которой тоже показали на шоу, Дмитрий Шепелев, возлюбленный певицы, нашел для нее клинику, куда легла певица, но вскоре выяснилось, что это хоспис. "Он унижал ее во всем, а она его любила", – с горечью констатировала мать Фриске.

Вернувшись из Германии, Жанна встретилась с Ольгой Орловой. Увидев любимую подругу, та не поверила глазам. "Я старалась не подать виду, что что-то не так, но тут же сказала, что сейчас умру как хочу в туалет.Выбежала из комнаты и пошла плакать. А потом я привыкла", – рассказала Орлова.

Ольга сильно переживала, у нее даже началась бессонница и стали выпадать волосы. Врачи ничего не рассказывали Жанне, общаясь с ее близкими. Оказалось, у нее было такое место прикрепления опухоли, что оперировать было нельзя. Тогда Жанна согласилась на экспериментальную капельницу, которая в несколько раз увеличивала силу иммунитета, чтобы тот сам боролся с опухолью.

На короткое время это дало результат, у Фриске наступила ремиссия. Она как могла занималась сыном Платоном, но у нее быстро заканчивались силы. У Жанны было много планов, однако им не суждено было сбыться. В какой-то момент она начала заговариваться, забывать, где находиться, потом перестала всех узнавать. Врачи не давали надежд.

Ольга Орлова стала свидетильницей смерти Жанны Фриске. У нее подскочила температура, она не реагировала на свет, дышала неровно и часто. И потом просто перестала вдыхать. "Я очень переживала за родителей, которые пришли в комнату. Я не представляю, когда родитель видит своего мертвого ребенка. Я просто не могу это представить", – дрожащим от слез голосом призналась Ольга Орлова.

7 апреля будет шесть лет сыну Жанны Фриске Платону. Однако Ольга, являющаяся его крестной матерью, уже два года не видела мальчика. Она пыталась связаться с Дмитрием Шепелевым, отцом Платона, но он якобы даже не прочел ее сообщений. Как-то повлиять еще на него Орлова не может. Она призналась, что набралась терпения, готова ждать столько, сколько нужно, лишь бы увидеться с Платоном.

Лера Кудрявцева предложила Ольге Орловой обратиться к Дмитрию Шепелеву через ее программу. Та согласилась. "Дим, я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном. Хоть редко, хоть иногда, хоть чуть-чуть. Я хочу для Платона всего самого лучшего и я очень прошу тебя пересмотреть свою позицию относительно моего общения с Платошей", – обратилась к возлюбленному Жанны Фриске ее лучшая подруга.