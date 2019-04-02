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Шоу-бизнес

Сознался в жестоком убийстве: на шоу Дмитрия Шепелева нагрянула полиция

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Неожиданно закончился очередной эфир программы Дмитрия Шепелева. На съемочную площадку ток-шоу "На самом деле" Первого канала нагрянула полиция.
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Один из участников сознался в убийстве. Юноша по имени Владимир Черкасов больше года скрывался в Уругвае. В студию программы "На самом деле" он пришел с повинной, свое лицо молодой человек скрывал под маской.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

За кулисами его ожидали сотрудники правоохранительных органов. Если вина Черкасова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир рассказал ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что именно он убил 19-летнюю Настю Муженя. Два года назад девушку нашли мертвой на диком пляже под Туапсе. В ее смерти заподозрили подругу – Алену Попову, которая отдыхала вместе с ней. Приятельница убитой все это время находилась в СИЗО.

Меж тем Черкасов уверяет, что именно он был в такси, в котором возвращалась домой в ту роковую ночь Алена. Тогда девушка рассказала, что оставила подругу ночевать одну в палатке на пляже.

"В ту ночь я ехал в такси с Георгием Корневым и Богданом Архиповым. Мы возвращались с пляжа, ехали в центр поселка. По пути мы увидели девушку, которая голосовала. Мы остановились. Девушка попросила подвести ее до федеральной трассы. Было уже больше двух часов ночи", – рассказал Владимир.

Черкасов отметил, что после посадил Попову на попутку до Краснодара, а сам отправился в гости к Корневу. Чуть позже он пошел гулять. Когда он бродил по побережью, вспомнил, про девушку, которая где-то недалеко ночует в палатке.

Владимир нашел убежище незнакомки, позвал ее, та откликнулась, но потом испугалась. Настя Муженя кричала и светила фонариком в лицо незваному гостю.

"Я испугался, что она снимает меня на камеру. Подумал, что она может потом заявить, что я ее насиловал. Сначала я ее просто оттолкнул. Я начал трясти палатку, чтобы она вышла оттуда. Я хотел с ней поговорить. Палатка упала, упала на нее. Она находилась внутри. После этого я взял камень. Я не целился, не хотел бить по голове, просто ударил ее камнем. Потом камень выбросил в море и убежал оттуда", – поведал юноша в студии "На самом деле".

Владимир Черкасов добавил, что на тот момент не знал, что Настя Муженя умерла. Он хотел позвонить в полицию, но испугался. В конце программы "На самом деле" молодой человек показал свое лицо.

Автор: Руслана Алексеева2 апреля 2019, 00:06

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