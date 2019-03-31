Семья Фриске оценила новую любовь Шепелева
Мать Жанны Фриске называет Екатерину Тулупову "замечательной девушкой". Однако ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери Жанны Ольга Копылова не одобряет. Она жалеет избранницу Дмитрия Шепелева.
"Хорошая симпатичная девчушка. Только она зря... Я не одобряю, мне ее жалко", – сказала Ольга.
Дмитрий Шепелев, по словам Ольги Копыловой, в свое время якобы унижал тяжело больную певицу. Мать Жанны Фриске считает, что он точно так же вести себя по отношению к нынешней пассии.
Шепелев – человек высокомерный, отметила Копылова в интервью для программы "Секрет на миллион". "Мы для него чернь... А он у нас князь или царь, я даже не знаю", – сказала мать Жанны Фриске.
Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Жанне было всего 40 лет. У нее остался сын Платон.
После смерти певицы ее родители не могут видеться со своим внуком. Несмотря на то, что у матери Жанны Фриске есть судебное разрешение на встречи с ребенком, Шепелев не дает им шанса пообщаться с мальчиком. Семья Жанны Фриске уверена, что Платон ходит в детский сад в Москве. Однако Шепелев заявляет адвокатам, что мальчик находится в Белоруссии, пишет издание "7Дней".
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