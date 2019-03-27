"Это подлость": известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты. "Эта девушка появилась в нашей семье в начале марта. Это дочь двоюродного брата. Приехала поступать в театральное училище. Живет она в Иркутской области", – рассказала Анна в программе "На самом деле".
Меж тем Сафонова допускает, что между ними совсем не родственные отношения. Соседи заметили, что машина Георгия в рабочее время припаркована возле дома предполагаемой племянницы.
"Она путается в показаниях. Она не помнит девичью фамилию своей мамы. Если человек находится в трех кварталах от дома, говорит, что на работе, там припаркована его машина, трубку он не берет, что я могу предположить?" – добавила жена артиста.
Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев не скрывал своего удивления. "Снимает квартиру своей любовнице, представляет ее своей племянницей, проводит у нее свое свободное время и при этом на публику и для вас говорит о том, что занимается образованием девочки и пытается помочь ей в жестокой Москве", – рассуждал шоумен, беседуя с Сафоновой.
На съемочной площадке "На самом деле" появился сам Георгий Тесля-Герасимов. Артист уверил присутствующих, что общается с Дарьей лишь для того, чтобы помочь ей встать на ноги в столице. Однако жена артиста убеждена, что девушке не 26 лет, как настоящей племяннице Георгия, а около 20.
В студии появилась и сама Дарья Амелина. Эксперты отметили, что родственница звезды пришла на программу в неуместном наряде: вечернее красное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке. Дарья опровергла обвинения Анны.
После Сафонова призналась, что наняла адвоката, который собрал информацию о предполагаемой племяннице мужа. Юрист Александр Бенхин также приехал на ток-шоу. Он рассказал присутствующим, что Дарья от рождения носит фамилию Заец. Она родилась и выросла в Москве, недавно ей исполнилось 20 лет.
Дмитрий Шепелев согласился озвучить результаты генетического исследования, который добавил ситуации ясности. "Вероятность того, что Георгий Тесля-Герасимов и Дарья являются родственниками, составляет 1,5%. 98% за то, что вы не являетесь родственниками", – заявил ведущий "На самом деле".
Георгий Тесля-Герасимов продолжил отрицать связь с Дарьей. Он отметил, что рассматривает ее как бизнес-проект. Однако когда в студии появился брат девушки – Михаил Заец – и рассказал, что между актером и его сестрой роман, артист сбежал из студии.
"Если честно, я рассчитывал на откровенное признание Георгия. На самом деле, это подлость", – вспылил ведущий программы Дмитрий Шепелев.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Участник телестройки очень страдает
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Овны самый лучший знак зодиака
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
У меня первая беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Имя Ванесса