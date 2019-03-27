"Это подлость": известный артист сбежал от вспылившего Шепелева

Анна Сафонова – жена известного актера Георгия Тесли-Герасимова – подозревает, что под видом племянницы ее муж привел в семью молодую любовницу. Женщина пригласила супруга в студию "На самом деле", чтобы расставить все точки над i.

Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты. "Эта девушка появилась в нашей семье в начале марта. Это дочь двоюродного брата. Приехала поступать в театральное училище. Живет она в Иркутской области", – рассказала Анна в программе "На самом деле".

Меж тем Сафонова допускает, что между ними совсем не родственные отношения. Соседи заметили, что машина Георгия в рабочее время припаркована возле дома предполагаемой племянницы.

"Она путается в показаниях. Она не помнит девичью фамилию своей мамы. Если человек находится в трех кварталах от дома, говорит, что на работе, там припаркована его машина, трубку он не берет, что я могу предположить?" – добавила жена артиста.

Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев не скрывал своего удивления. "Снимает квартиру своей любовнице, представляет ее своей племянницей, проводит у нее свое свободное время и при этом на публику и для вас говорит о том, что занимается образованием девочки и пытается помочь ей в жестокой Москве", – рассуждал шоумен, беседуя с Сафоновой.

На съемочной площадке "На самом деле" появился сам Георгий Тесля-Герасимов. Артист уверил присутствующих, что общается с Дарьей лишь для того, чтобы помочь ей встать на ноги в столице. Однако жена артиста убеждена, что девушке не 26 лет, как настоящей племяннице Георгия, а около 20.

В студии появилась и сама Дарья Амелина. Эксперты отметили, что родственница звезды пришла на программу в неуместном наряде: вечернее красное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке. Дарья опровергла обвинения Анны.

После Сафонова призналась, что наняла адвоката, который собрал информацию о предполагаемой племяннице мужа. Юрист Александр Бенхин также приехал на ток-шоу. Он рассказал присутствующим, что Дарья от рождения носит фамилию Заец. Она родилась и выросла в Москве, недавно ей исполнилось 20 лет.

Дмитрий Шепелев согласился озвучить результаты генетического исследования, который добавил ситуации ясности. "Вероятность того, что Георгий Тесля-Герасимов и Дарья являются родственниками, составляет 1,5%. 98% за то, что вы не являетесь родственниками", – заявил ведущий "На самом деле".

Георгий Тесля-Герасимов продолжил отрицать связь с Дарьей. Он отметил, что рассматривает ее как бизнес-проект. Однако когда в студии появился брат девушки – Михаил Заец – и рассказал, что между актером и его сестрой роман, артист сбежал из студии.

"Если честно, я рассчитывал на откровенное признание Георгия. На самом деле, это подлость", – вспылил ведущий программы Дмитрий Шепелев.