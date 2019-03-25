Попавшийся с любовницей юморист втянул Шепелева в грязные разборки
Бизнесмен Дмитрий Толкачев утверждает, что 32 года назад супруга известного юмориста забеременела от него и родила девочку Екатерину. Якобы Бандурин воспитывал чужого ребенка. Об этом мужчина рассказал в студии "На самом деле" Первого канала.
По словам предпринимателя, Марина призналась тогда, что это его ребенок, однако попросила отойти в сторону, она выбрала более перспективного ухажера – Николая Бандурина. "Она сказала мне: "Если ты меня любишь, если ты любящий мужчина – исчезни из моей жизни". Я уехал тогда. Но все эти годы я питал к ней чувства", – вспоминает Толкачев.
Из прошлого эфира "На самом деле" Дмитрий узнал, что Николай изменял Марине, артист попался на адюльтере. Тогда он решил вернуть возлюбленную и дочь. По словам бизнесмена, супруга артиста согласилась увидеться с ним: "Мы встретились в кафе, я подарил ей роскошный букет цветов. И после этого у нас завязались интимные отношения, потому что Марина была оскорблена поведением Николая".
"Я его первый раз вижу. Бред. Вы эротический фантазер", - заявила Марина Бандурина, появившись в студии "На самом деле". Дмитрий попытался напомнить ей о недавних встречах в гостинице и у него дома, но супруга артиста все отрицала. Однако, когда на экране появились кадры с камеры видеонаблюдения, Бандурина перестала упираться – на них она запечатлена вместе с бизнесменом.
Дочь Марины Екатерина согласилась пройти процедуру-ДНК. Ведущий ток-шоу "На самом деле" озвучил результаты генетической экспертизы. "Вероятность того, что Дмитрий является отцом Екатерины, составляет 0%", – процитировал заключение экспертов шоумен.
Меж тем оказалось, что Толкачев знаком с бывшей любовницей Бандурина – Ириной Деминой. Женщина ранее пыталась разрушить брак юмориста. Ирина утверждала, что родила от Николая дочь, однако генетическое исследование ее слова опровергло.
В студии "На самом деле" выяснилось, что Демина и Толкачев сговорились. Они пытались отомстить семейству Бандуриных. Ирина не смога простить Николаю возвращение к жене, а Дмитрий злился из-за того, что Марина предпочла ему другого. Тем временем эксперты "На самом деле" решили выяснить, действительно ли у супруги юмориста была любовная связь с бизнесменом. Женщина прошла проверку на детекторе лжи. На вопрос: "Есть ли что-нибудь интимное, что вы скрываете от Николая?" – Марина ответила отрицательно. Однако полиграф зафиксировал, что Бандурина врет.
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