Урезонивший звезд "Дома-2" Шепелев предотвратил кровопролитие

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов подозревает, что воспитывает не своего ребенка. Экс-участник телестройки обратился в редакцию программы "На самом деле" Первого канала, чтобы вывести экс-супругу Ольгу на чистую воду.

"Ваша программа является для меня крайней точкой", – заявил Жемчугов, появившись на съемочной площадке. О том, что его четырехлетний сынишка Михаил, возможно, рожден от другого мужчины, он узнал несколько лет назад. Лучший друг Роман Поликарпов ошарашил Глеба признанием. В студии программы "На самом деле" он надеется во всем разобраться.

"Выросли в одном дворе, – вспоминает Глеб о приятеле. – Вместе начали заниматься музыкой. Дружим около 15 лет. Когда мы вместе отдыхали, ездили за грибами. Остались с ним вдвоем, и под увеселительными напитками зашел разговор, где он начал говорить, что Миша, чем становится старше, тем меньше становится похож на меня. Он сказал: "Он больше похож на моего сына".

Тогда приятель рассказал о связи с женой Глеба – Ольгой. По словам Жемчугова, та беседа завершилась мордобоем.

После Глеб пояснил экспертам "На самом деле", что всегда подозревал Ольгу в изменах. "Мы были на телепроекте, и редакторы данного телешоу сообщили, что поступило сообщение от наших общих с ней друзей о том, что Ольга была мне не верна. Мне пришлось отстаивать ее честь, ведь на этот проект привел ее я. Мне пришлось пропустить это мимо ушей", – вспомнил мужчина.

Жемчугов отметил, что с женой уже развелся – возлюбленная ушла к инструктору по вождению. Его сын сейчас живет с матерью.

На съемках "На самом деле" появилась экс-супруга героя – Ольга Жемчугова. "Это сын Глеба. Это безусловно. Другого быть не может", - заявила она с порога.

Женщина сообщила, что сообщения о ее неверности – это провокация завистников, а признание Поликарпова – месть. Роман тоже испытывал к ней симпатию и затаил обиду, когда она предпочла ему Глеба. Жемчугова считает, что бывший муж затеял скандал, чтобы не платить алименты.

В студию приехал и Роман Поликарпов, он долго не решался выйти на площадку. Не хотел показываться перед камерами, однако редакторам удалось его уговорить.

Встреча бывших лучших друзей чуть не закончилась кровопролитием. Вовремя вмешался ведущий шоу Дмитрий Шепелев. "Я не допущу здесь никакой драки", – заявил шоумен. После Поликарпов заявил, что около пяти лет назад был любовником Жемчуговой.

В конце эфира ведущий шоу "На самом деле" вскрыл конверт с результатами ДНК-исследования. "Вероятность того, что Глеб Жемчугов является отцом Миши Жемчугова, составляет 99,9%", – зачитал Дмитрий Шепелев.

Выводы экспертов растрогали Глеба. Герой ток-шоу "На самом деле" схватил бланк с результатами, прижал к лицу и заплакал.