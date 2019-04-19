Затравленной Малышевой протянули руку помощи
Меж тем журналист Антон Беккужев протягивает руку помощи знаменитости и встает на ее защиту. По его мнению, Елена Малышева говорит о достаточно важных проблемах и вещах, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек.
"Конечно, в данном вопросе я хочу занять сторону Малышевой, которая, на мой взгляд, всеми возможными способами пытается сделать население хоть немного более образованным в вопросах здоровья. К сожалению, люди крайне пренебрежительно относятся к профилактике различных заболеваний и часто просто не думают о состоянии своего организма. Бегут к врачам только тогда, когда становится совсем плохо. А ведь многие болезни можно предупреждать. Главное – знать симптомы и всю необходимую информацию. Именно ее, как мне кажется, пытается дать аудитории Малышева в своих программах", – отметил журналист в беседе с "Дни.ру".
Беккужев отмечает, что программа Елены Малышевой намеренно провоцирует зрителя, пытается вызвать у аудитории хоть какие-то чувства, ведь эмоционально-окрашенные события запоминаются намного лучше. Нудные лекции о заболеваниях слушать никто не будет.
"Да, для привлечения большего внимания зрителей она порой использует достаточно экстравагантные методы: одевает людей в костюмы половых органов, использует странные декорации. Однако именно это заставляет людей включать свои телевизоры. Согласитесь, скучную программу о здоровье мало кто стал бы смотреть. Благодаря креативному подходу команды Елены Малышевой, ее передача рассказывает о серьезных вещах в весьма забавной и удобоваримой форме. Я считаю, это наиболее верный и оптимальный подход в нынешних реалиях. Не сомневаюсь, что советы Елены помогли многим людям, и именно с их помощью они решили свои проблемы со здоровьем", – рассудил журналист.
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