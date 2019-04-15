На оскандалившуюся Малышеву подали в суд
Представители организации отказались раскрывать суть претензии, но журналисты выяснили, что причиной конфликта стала серия, показанная в сентябре 2017 года. В рамках программы были озвучены результаты исследования тушек цыплят-бройлеров популярных брендов.
Эксперты Роскачества обнаружили, что в образце марки "Благояр", принадлежащей компании "Ставропольский бройлер", содержатся бактерии сальмонеллы. Организация принадлежит к группе агропредприятий "Ресурс", которая занимается птицеводством, растениеводством, производством кормов и подсолнечного масла, уточняет РИА Новости.
Напомним, что телеведущая не первый раз оказывается в центре скандала. Недавно Елена Малышева разместила в социальных сетях пост, назвав десять упражнений, которые помогут улучшить половую жизнь. Многие пользователи раскритиковали рекомендации профессора, отмечает "Царьград".
Кроме того, недавно профессор навлекла на себя гнев остеопатов. В программе "Жить здорово!" она заявила, что такой медицинской специальности, как "остеопатия", в России не существует. Это высказывание специалисты назвали оскорбительным и потребовали разъяснений от ведущей.
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