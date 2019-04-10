Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой

Актер обрушился на телеведущую с критикой. Стас Садальский не смог представить себя в постели с Еленой Малышевой.

В личном Instagram артист разместил гневный пост. Станислав Садальский, судя по всему, ознакомился с видеозаписью, которую опубликовала Елена Малышева в той же соцсети: "Десять упражнений для потрясающего секса". "Пытаюсь представить потрясающий секс с Малышевой и не могу – рука не поднимается", – написал Стас Садальский.

После артист обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. "Константин Львович! Сколько можно? Неужели эта профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими театрализованными представлениями? То она обрезание показывает, то свою Камасутру предлагает... А деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диета продается. Коммерческий продукт в климаксе", – накинулся он на теледиву.

Отметим, что удивлять публику для Елены Малышевой не впервой. Смелые решения редакции ее программы "Жить здорово!" часто подвергаются критике.

Несколько месяцев назад, например, свет увидела программа, в которой актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец. Многих зрителей этот номер откровенно шокировал, в Сети "выступление матки" высмеяли, а представители партии "Коммунисты России" подали официальную жалобу.

До этого в эфире Первого канала с подачи Елены Малышевой появился "Танец яичек". Театрально-художественная миниатюра с пением двух мужчин в костюме тестикул также никого не оставила равнодушным.