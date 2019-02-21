Выставившая напоказ женский орган Малышева сделала заявление

Вот уже второй день Сеть бурлит из-за "танца матки", исполненного в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!". Партия "Коммунисты России" даже потребовала у Первого канала отстранить от эфиров телеведущую. Елена Малышева выступила с заявлением.

Все началось с того, что еще 13 февраля вышел выпуск передачи Елены Малышевой "Жить здорово!", в рамках которого актриса Светлана Галка, переодетая в костюм, имитирующий женский половой орган матку, танцевала в эфире и пела песенку с такими словами: "А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас. Но за девять счастливейших месяцев я могу вырастать в десять раз. И пуская я обычная матка. правду-матку всегда я рублю, о себе говорю очень кратко – я детей бесконечно люблю. В наступающем году я желаю от души, чтоб рождались малыши здоровее всех в роду".

Однако почему-то только сейчас в Сети поднялась буря из-за этого "танца матки". Зрители ругают Елену Малышеву на чем свет стоит, припоминая ей пляску мошонки, которая была показана в передаче несколько лет назад, а партия "Коммунисты России" и вовсе потребовала у Первого канала отстранить от эфиров телеведущую.

В итоге, Елена Малышева выступила с комментарием относительно сложившейся скандальной ситуации. Для начала она объяснила, что только таким вызывающим способом можно просветить общественность. "Использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам. К сожалению, телевидение не приемлет чтение лекций. Телевидение вынуждено людей развлекать, а развлекая, просвещать. Поэтому в нашей песне, от имени матки исполненной, рассказаны важнейшие вещи структуры матки", – сообщила телеведущая.

Елена Малышева дала понять, что осталась довольна и костюмом и актрисой, исполнившей роль матки. "Костюм был прекрасен, роль эту исполнила выдающаяся актриса Светлана Галка", – заявила ведущая. Лицо Первого канала прокомментировала и возмущение членов партии "Коммунисты России". "Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растет ребенок... И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: "Как же ты появился на свет?" – задала риторический вопрос Елена Малышева в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".