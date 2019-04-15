Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
Ксения Собчак своим танцем, видимо, пыталась передать атмосферу популярного у россиян сериала "Рабыня Изаура". Во всяком случае, журналистка напевала песню из этого фильма на видео, выложенное в Instagram.
Звезда тщательно подготовилась к выступлению: нарядилась в длинную фиолетовую юбку с абстрактным принтом, красный топ и бежевые ботинки. Голову танцующей Ксении Собчак украшала разноцветная повязка, а шею – массивные бусы.
Танец Ксении Собчак и ее образ смутили подписчиков светской львицы. Комментаторы решили, что это больше напоминает цирк, телеведущей посоветовали поработать над своими танцевальными навыками. А некоторые увидели в "демоническом" танце влияние запрещенных веществ.
"Она под лсд 100проц", "Цирк на гастролях", "Собчак, как Буратино, такая не пластичная, прямо-таки деревянненькая", "Африкана– женщина, четыре танца с ней танцуют демоны", - комментируют видео фолловеры.
Напомним, недавно поклонников удивил другой танец Ксении Собчак, где она предстала в образе звезды 90-х. исполнила она хореографическую композицию довольно неуклюже, за что удостоилась критики в Сети. Позже теледива отправилась в Кению. Вокруг одного из африканских снимков Собчак уже разгорелся скандал: журналистка отрицательно высказалась о политкорректности, и ее обвинили едва ли не в расизме.
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