"Это хорошая пара": Собчак удивила новым спутником
Знаменитость снялась в компании неизвестных чернокожих красавцев, с которым она познакомилась на отпуске в Африке. "Ксения и Кения", – подписала фото Ксения Собчак.
Фолловеры сразу принялись иронично обсуждать личности двух спутников звезды. "Богомолов загорел как!", "Виторган совсем почернел от горя", "Это Виторган? Богомолов?", – пошутили комментаторы.
Некоторые и вовсе посчитали, что Ксения Собчак нашла себе на отдыхе нового возлюбленного. "Это хорошая пара... очень даже. Оставайся там", "Наконец-то любовника засветила!", "Красавец мужчина, вам подойдет", "Новый жених?", "Наконец-то нашла достойного! И свекр явно не против", – высказались подписчики.
Многие выразили возмущение тем, что Ксения Собчак не взяла в отпуск своего маленького наследника Платона. "Кукушка шляется, сына кинула!" – отметила одна из пользовательниц Сети.
Напомним, совсем недавно Ксения Собчак пережила болезненное расставание с актером Максимом Виторганом. Предположительно, брак затрещал по швам после романа телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.
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