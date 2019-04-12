Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой
Примечательно, что в программе была использована архивная фотография молодого солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Редакторы, работающие на Ксению Собчак, выдали американского музыканта за молодого Леонида Парфенова.
На отметке 3:55 в видеоролике снимок на несколько секунд появляется в кадре. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Интернет-обыватели выразили мнение, что создатели "Осторожно, Собчак" запросили в поисковой строке Google фразу "молодой Леонид Парфенов" и из появившихся на экране выбрали самую качественную. Правда, на фото оказался совсем не журналист.
Примечательно, что о схожести Парфенова и Джаггера первым заговорил блогер Рустем Адагамов. В своем ЖЖ он опубликовал кадр с американской звездой и написал: "Леонид Парфенов похожий на молодого Мика Джаггера. Бывает же такое".
Отметим, что прошлый выпуск "Осторожно, Собчак" также привлек внимание общественности. Теледива поговорила с балериной Анастасией Волочковой. Беседа "заклятых подруг" не всем пришлась по вкусу.
По мнению пользователей Сети, Ксения Собчак вела себя неподобающе. На протяжении всей передачи она подшучивала над Волочковой. Грубо высказывалась в адрес балерины. Апогеем стало то, что телеведущая рылась в спальне танцовщицы, пока ту готовили к съемке. Ксению Собчак тогда осудили многие, она получила хороший нагоняй от интернет-обывателей.
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