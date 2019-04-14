Собчак затравили за издевательства над африканцами
Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак путешествует по Кении. Свое восхищение красотами этой страны телеведущая выражала в своем микроблоге. Однако один из последних снимков возмутил пользователей.
Ксения Собчак выложила снимок, на котором изображена группа дам в белых одеждах на фоне кенийского пейзажа. Подпись под снимком стала поводом для скандала.
"Почему излишняя "политкорректность" это плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых одеждах? Ну конечно же "куклукс клан на отдыхе". Но по нашим временам так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема, о том как политкорректность убивает ироничный взгляд на мир", – поделилась своими размышлениями журналистка (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики иронии Ксении Собчак не оценили. "Пошутите так в след раз в Европе, особенно, в ходе политич кампании. Классно выйдет. Или про геев пошутите. Ведь можно оскорблять людей, прикрываясь "ачетакова этотумачполиткорректность", – посоветовали телеведущей пользователи. "Можно еще "Колонизаторы приехали за новыми рабами", "Ксения Анатольевна, если это для вас ироничная подпись может вам необходимо отдохнуть в другом месте?", – предлагают варианты комментаторы.
Один из фолловеров Ксении Собчак отметил, что политкорректность – это не что иное, как воспитанность и уважение не только к людям, но и к их вере. И привел пример Франции, где неполиткорректные журналисты высмеяли другую веру - там все закончилось кровавым побоищем в редакции, пишет Ura.ru.
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