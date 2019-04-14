Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
Ксения Собчак запустила свое шоу на YouTube около месяца назад. И у телеведущей уже такое же количество подписчиков, как у Агаты Муцениеце, которая ведет свой влог более 2 лет. У супруги Павла Прилучного это вызвало определенные подозрения.
"Собчак неистово ворвалась в Youtube. И у нее неплохо получается. Она молодец и у нее хорошие просмотры. Правда, есть споры о том, что накручивает их себе!", – высказала свои сомнения Агата на съемках шоу "Смак".
На канале в YouTube Агата Муцениеце рассказывает о своей семье и отношениях с Павлом Прилучным. Есть съемки путешествий и рабочих моментов. За блогом артистки следит почти полмиллиона подписчиков, а некоторые видео Агаты набирают миллионы просмотров, пишет "7Дней".
Ксения Собчак начала покорение Сети всего месяц назад – и у нее столько же подписчиков. Ее интервью с Волочковой дома у балерины, к примеру, посмотрели почти 3 миллиона человек.
Возможно, Ксения Собчак обманным путем повышает свою популярность. Агата Муцениеце к таким методам относится негативно. Актриса никогда не пробовала накручивать просмотры, так как считает это бредом и самообманом. Собчак высказывания актрисы пока никак не комментирует.
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