У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
После смерти Юлии Началовой у сотрудников ее команды начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в своем Instagram сообщила пиар-менеджер певицы Анна Исаева.
Она написала, что сама слегла с валидолом. У менеджера певицы начались проблемы с сердцем, а домохозяйка Началовой, проработавшая у певицы несколько лет, "отлежала всю прошлую неделю в больнице". Сейчас члены команды исполнительницы обращаются за помощью к кардиологам, пытаясь восстановить пошатнувшееся здоровье.
Исаева также вспомнила в посте недавний разговор с Владимиром Пресняковым-младшим. Тот сказал пиар-директору Юлии Началовой:
"Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!".
"Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку", – заявила Анна Исаева, опубликовав фрагмент, где Пресняков оставляет пожелания на стене во время съемок для одной из радиостанций.
Как писали "Дни.ру" Юлии Началовой не стало 16 марта. Она скончалась в одной из столичных клиник в результате стремительно развившегося абсцесса. Смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком для поклонников, друзей и коллег. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище.
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