Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
"Крайне важно как можно чаще обследоваться, – уверен Александр Панайотов. – Не ленитесь, посещайте врачей, следите за собой и своими близкими".
"Мне повезло, что у меня в семье есть доктор – мама моей Кати, – продолжает артист. – Она наш ангел-хранитель! Всегда обследуюсь и прохожу лечение только в Боткинской больнице. И всегда благодарю суперотзывчивых и профессиональных докторов".
Панайотов на своей странице в социальной сети Instagram расхваливает это знаменитое лечебное заведение. "Больницу постоянно развивают, обновляют медтехнику, улучшают условия в лечебных корпусах. Очень бережно относятся к пациентам. Берегите свое здоровье и доверяйте его только профессиональным докторам!" – обращается он к подписчикам.
Певец, кстати, был на похоронах Началовой. И теперь страшно боится такой же участи. Напомним, что Юлии мешали жить анорексия, неудачная пластическая операция, приведшая к сепсису, почечная недостаточность, подагра, сахарный диабет второго типа, системная красная волчанка… А во время отдыха в Риме она натерла ногу, но забила тревогу лишь после того, как тело начало покрываться пятнами. В Боткинской больнице ей почистили рану и отправили на обследование. Увы, спасти красавицу не удалось...
Перед смертью она винила себя за то, что запустила опасную болезнь. "Я дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – говорила артистка.
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