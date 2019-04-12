Что сказала Началова перед смертью в реанимации
В Боткинской больнице артистка провела несколько дней – врачи упорно боролись за ее жизнь. Но каждый день у Началовой отказывал какой-то орган – отек легких сменился отеком мозга и почечной недостаточностью...
Перед тем как впасть в кому, певица отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. По ним можно понять, как чувствовала себя Юля, о чем думала, чего хотела, о чем просила. Правда, их точное содержание родные артистки раскрывать не спешат – слишком личное, слишком дорогое.
"Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле, – пояснила "Дни.ру" пресс-секретарь звезды Анна Исаева. – А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле".
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.
У артистки осталась 12-летняя дочь Вера, которая будет жить не с отцом, футболистом Евгением Алдониным, а с бабушкой и дедушкой. Они начали процесс оформления опекунства.
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