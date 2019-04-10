Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Ходят слухи, что незадолго до смерти Юлия Началова ходила к гадалке, которая сообщила, что ей сделали "порчу на смерть". Якобы ошарашенная артистка поделилась впечатлениями со своим другом Александром Панайотовым.
Репортеры связались с исполнителем. "Я не хотел бы раскрывать подробности, но в любом случае эта история нечистая. Человек в юном возрасте имел такой букет болезней. Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз", – высказался артист.
Александр Панайотов признался, что Юлия Началова снится ему почти каждую ночь. "Приходит живой: иногда плачет, иногда говорит, какой я у нее хороший друг", – рассказал певец. Он, как и многие его коллеги, принимал участие в съемках передач, посвященных певице, однако не хотел обсуждать нелицеприятные подробности ее частной жизни.
"Передачи должны быть для того, чтобы почтить память, а не для того, чтобы копаться в грязном белье, поэтому я и попытался осадить всех, поставить на правильные рельсы. После этого сразу ушел из студии. Не знаю, что происходило дальше", – пояснил друг Юлии Началовой.
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры. "С Ларисой Александровной мы собираемся записать одну из песен Юли в дуэте", – заявил исполнитель.
"Совсем скоро начнется подготовка концерта памяти – скорее всего, он пройдет в годовщину смерти Юли. Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет с нами. Все произошло настолько внезапно, что никто до сих пор не может смириться", – цитирует Александра Панайотова "Собеседник".
Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. Исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта. Почтить память певицы пришли поклонники и знаменитости.
Артистка была слишком занята
Батька присмирел
Женщина призналась, что они очень стараются
Красавица в ожидании сына
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Лена Миро-скандальный уродец.
Два кило картошки
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Секс
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Прервать беременность
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Седловидная матка