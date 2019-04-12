Основатель "Дома-2" раскрыл тайну возникновения шоу

Известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров дал откровенное интервью. Шоумен стоял у истоков скандального реалити-шоу "Дом-2" и руководил им десять лет.

Комиссаров признался, что цепенел от удовольствия, когда придумывал телестройку. Продюсер пояснил, как ему удалось создать "Дом-2", который 15 лет идет в эфире и пользуется бешеной популярностью.

"Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день у экранов – значит, им этот проект по душе. Согласен, что шоу всегда было скандальным, и его многие осуждали. Но если тебе плюют в спину – значит, ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за переплетением чужих судеб", – рассказал Валерий в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что в то время, когда отвечал за проект, ничего аморального в шоу не было. "У нас было как: оскорбил женщину – наказание, драка – наказание", – рассказал продюсер.

Комиссаров добавил, что каждому герою "Дома-2" он придумал роль. Так обычные люди стали персонажами, за жизнью которых до сих пор с интересом наблюдают.

"Вот смотрите: Май Абрикосов – это был романтический персонаж, по которому сохли все девушки. Степан Меньщиков – шут в хорошем смысле этого слова, о котором все говорят. Ксения Собчак была начальником этого лагеря – иногда концентрационного, иногда пионерского. Ксения Бородина – прорабом, который отвечал за стройку", – сказал Валерий Комиссаров.

Телеведущий вспомнил, что именно он привел Бородину на шоу "Дом-2". Ксения хорошо зарекомендовала себя, работая в его не менее скандальной программе "Окна". Валерий придумал девушке более звучную фамилию. Так с его легкой руки Ксения Амоева стала Бородиной.

После продюсер вспомнил о проекте "Дом", который просуществовал в эфире около года. Сначала ведущим был певец Николай Басков, а после гимнастка Светлана Хоркина. "Коля до сих пор мне благодарен. Именно благодаря мне он получил первый телевизионный опыт в качестве ведущего", – вспомнил основатель ток-шоу "Дом-2".