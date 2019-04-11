Американка заживо похоронила звезду "Дома-2"

В Сети появилась информация о смерти Татьяны Африкантовой. Поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" были шокированы.

"Трагически скончалась Татьяна Африкантова. Земля пухом тебе, Танечка", – пост такого содержания появился в интернете. Если одни поверили, то другие предположили, что слух пустила Татьяна Владимировна, чтобы подогреть интерес к своей персоне.

Многие недоумевали, что могло случиться с одной из самых ярких звезд шоу "Дом-2". К счастью, оказалось, что женщина жива. "Покойница" на проводе! Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство. Жива-здорова, прекрасно себя чувствую", – цитирует Африкантову StarHit.ru.

Экс-участница телестройки пояснила, откуда растут ноги у слухов о ее кончине. "За счет моей "смерти" хотела пропиариться одна женщина, я ее прекрасно знаю. Зовут эту даму Татьяна, живет она в Америке, воспитывает четверых детей. Когда-то она помогала мне с ведением социальных сетей", - поделилась звезда шоу "Дом-2".

Татьяна Африкантова уверена, что женщина мстит ей за что-то. Что является причиной, она не уточнила. Татьяна Владимировна переживает, что сплетни дойдут до ее отца, которому 93 года. "Сейчас мне надо дозвониться до Марины (дочери. – Прим. ред.). Она на проекте, без телефона к тому же. Успокою ее", – добавила экс-участница шоу "Дом-2".

Татьяна Африкантова на телестройку возвращаться не хочет, хотя ее периодически зовут. "Вот когда Марина родит, там и приду. Сама не собираюсь возиться с пеленками. Маринка, думаю, прекрасно справится. Я уже вырастила детей, хочу пожить для себя", – поделилась звезда шоу "Дом-2".