Муж Бородиной объявил о расставании

Ксения Бородина нашла еще один способ привлечь угасшее было внимание подписчиков. Ведущая "Дома-2" с мужем решили подарить свой подержанный "Хаммер" победителю объявленного ими конкурса.

Объявлено о конкурсе было так, что некоторые подписчики схватились за сердце. Поклонники решили, что брак Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова распался.

"Мы расстаемся! Долго не могли решиться на этот шаг! Но Курбан так решил! Мы отрываем от сердца и отдаем в ваши руки нашу машину "Хаммер" и еще много других подарков", – написала телезвезда в Instagram.

На видео, которое появилось в том же микроблоге, Ксения Бородина задает своему мужу вопрос: что же они теперь будут делать без машины? Но Омаров отвечает, что мужчина так решил – значит, так тому и быть.

"Женщине осталось только согласиться. Мы безумно любим наш "Хаммер". Много историй у нас с ним связано. Расставаться, конечно, жаль, но я думаю, что кому-то из вас он намного важнее. Удачи всем", – смирилась с неизбежным ведущая "Дома-2".

Как объяснили Ксения Бородина с супругом, условия конкурса очень простые. Надо всего лишь подписаться на всех спонсоров, которых пользователи найдут в разделе подписок – и будет им счастье. Бородина с Омаровым выберут счастливчика, который и получит в подарок большой подержанный автомобиль.

Если "Хаммер" не нужен – можно взять деньгами, 2 миллиона рублей тоже в хозяйстве пригодятся. Ксения Бородина приготовила и другие призы. Это разные телефоны, кофемашины и вафельницы, пишет Teleprogramma.pro.