Как телевизор делает из людей послушных рабов

Наша страна за последнюю пару десятилетий заметно преобразилась. Стало больше порядка, достатка и безопасности. Кто бы что ни говорил, жить нынче значительно комфортнее. Также возросло влияние России на международной арене, усилилась армия, увидели свет перспективные военные разработки, были проведены вполне успешные силовые кампании. Казалось бы, все идет хорошо. Родина воспряла духом, впереди новые перспективы и победы. В принципе так и думается, пока не включишь телевизор.

Здесь сразу начинают закрадываться сомнения, а что за общество вообще мы строим? Куда путь держим? Человек, который почти полтора десятка лет не смотрел телевизор, может многое сказать о том, что людям показывают на голубых экранах. Глаз не замылен. И не нужно здесь говорить, будто телевидение – это прошлый век, а балом теперь безраздельно правит интернет. ТВ, радио, печатные издания с крупными тиражами по-прежнему оказывают колоссальное влияние на формирование мировоззрения – ценностей, смыслов и желаний – у десятков миллионов наших сограждан. Специфика многих профессий не предусматривает многочасовое сидение в сети, а привычным "окном в мир" для них все еще остается магнитола в автомобиле или "зомбо-ящик".

Да и тот же самый интернет - волшебный сундук, из которого можно вытащить совершенно любую информацию. И, увы, большинство людей выбирают контент, который, по сути, является концентрированным ментальным ядом, еще более вредным, чем продукция "традиционных" СМИ. Но это отдельная большая тема.

Итак, нажимаем кнопку на пульте дистанционного управления и на недельку погружаемся в бурлящий поток ТВ-программ. Что мы видим? Политические ток-шоу. Пустой бесструктурный балаган, давящий на эмоции. Небольшой объем действительно полезной информации, которая может помочь людям получить знания и некоторое понимание обстановки в окружающем мире, тонет в куче банальных клише, криков и дежурных лозунгов. Те же яйца, что и визгливый цирк с каким-нибудь Малаховым, только вид сбоку, и про политику. А уж житейские "околомалаховские" ток-шоу с непривычки смотреть просто физически неприятно. Копание в грязном белье каких-нибудь поп-звездочек или эксцентричных маргиналов, весело, со смакованием – наглядный индикатор общественной деградации. И люди это смотрят каждый день в прайм-тайм. Как говорится, назови человека сто раз свиньей – он захрюкает.

Продвигаемся через пучок малобюджетных отечественных "жвачных" сериалов с незамысловатым сюжетом и совершенно дурацкими диалогами. Смотрим канал, славящийся своими популярными комедийными проектами. Нельзя сказать, что совсем не смешно, но юмор этот до черноты циничный, подчас построенный на склоках и взаимных издевках, как бы насмехающийся, но на самом деле воспевающий грубиянов и хабалок всех мастей, а вместе с ними коррупционеров, бандитов и наркоманов.

Особняком здесь же можно выделить шоу про экстрасенсов. Беспринципная "лимита", приехавшая в столицу "пробиваться", падкие на мистику романтики с большой дороги и экс-продавщицы из гастронома, к сорокалетию осознавшие, как можно делать хорошие деньги, строят из себя залихватских чародеев и кудесников. Превращаясь в медийные персоны, эти люди потом открывают свои собственные центры магии, где оказывают недешевые "услуги" населению. Да и в целом передача подпитывает вредные верования, что потом выливается в успешную деятельность совсем уж отпетых мошенников, которые лишают всех сбережений и загоняют в долги пенсионеров и людей, выведенных из равновесия сложными жизненными ситуациями.

Небольшой передышкой и глотком чистого воздуха становится самый культурный телеканал. Здесь действительно можно найти интересные развивающие кругозор передачи, послушать классическую музыку, посмотреть хорошо сделанное глубокое кино. Разве что жаль, идейная часть, связанная с интерпретацией нашей истории и социума, отдана на откуп "совестливой интеллигенции", что делает подачу весьма тенденциозной. Телеканал со звездой на логотипе тоже неплох. Подача материала строится, исходя из вменяемых патриотических позиций. Только тематика узкая, военная.

Двигаемся дальше. Целый канал, посвященный так называемому "русскому шансону". Нет, откровенного "блатняка", как в благословенные "90-е", здесь вроде нет, но от большинства песен веет дешевым прокуренным кабаком с соответствующей энергетикой и смысловым наполнением. Проходим через религиозный канал, где верующий ведет умиротворенную беседу с атеистом и заявляет нечто в духе того, что теория эволюции не имеет веских доказательств, и является сомнительной концепцией.

Дальше еще один музыкальный телеканал. Засилье композиций в стиле рэп, хип-хоп и других смежных жанров, замешанных на речитативе и трепыхании заголенными филейными частями тела. Картинка подчас очень качественная, не поспоришь. Красивые размалеванные девки и смазливые парнишки на дорогих тачках играют на низменных биологически обусловленных чувствах: секс, котлета денег – жизнь удалась. Когда-то давно шутили, как хорошо не знать английский язык (в смысле не воспринимать его на слух, как родной), потому что, зная, о чем поют иностранные исполнители, слушать становится решительно невозможно. Так вот теперь об этом же в массе и поют на русском. И люди это "кушают".

Наконец, доходит очередь до известного одиозного канала, изобилующего вульгарной конспирологией. В бой идут рептилоиды на виманах, бороздящие просторы плоской Земли над построенными пришельцами из космоса пирамидами и мегалитами. Никто не спорит с тем, что в нашем мире есть много загадочного и непознанного. Но подобное захламление мозга низкосортными мистификациями, транслируемыми людьми, чье образование и душевное здоровье вызывает сомнения, является профанацией реальных тайн и вызовов, стоящих перед человечеством, и закономерно ведет к примитивизации мышления и распространению мракобесия в обществе.

Есть множество в целом неплохих специализированных каналов: про путешествия, дикую природу автомобили и так далее. Подойдет для людей увлекающихся той или иной темой. Любопытен один известный, изначально американский, познавательно-развлекательный телеканал. Есть множество интересных передач, но вместе с этим можно увидеть вещи очень неоднозначные. Вот перед зрителем предстают эдакие пассионарные ловкачи, которые торгуются на аукционе за содержимое невостребованных складов, контейнеров, за выставленные на продажу пустующие дома. С одной стороны, это увлекательно, ибо будоражит биологические предрасположенности в стиле "охотников и собирателей", которые, как говорят геймеры, "хомячат лут". Но если присмотреться пристальнее – это люди, которые почти ничего социально полезного не создают, они жаждут ухватить свой кусок, купив подешевле и перепродав подороже. Для придания экспрессии шоу выпячивается ненависть к конкурентам, стремление их подставить, заставить прогореть, даже если это пойдет себе в убыток. Ну а если принять во внимание, то, что за каждым таким выставленным лотом нередко стоит чья-то жизненная трагедия, болезнь, смерть, разорение, то получается совсем пикантно. Стервятники во всей красе.

Ну и дальше все в таком же духе. Информационный фастфуд, приземленный домохозяечный шумовой фон, различные проявления морального уродства в самые рейтинговые часы. Про содержание и уровень рекламных роликов, пресловутый "Дом-2", эксцентричную программу про здоровье и прочее можно говорить до бесконечности. Что можно ждать от поколения, запрограммированного этими кодами? Сложно сказать, но как-то оптимизм улетучивается. Возникает вопрос, почему мы, например, можем совладать с отвязными головорезами в Сирии, но не можем навести порядок в собственном информационном пространстве. А, может быть, все идет как надо, и в планы какие-либо перемены не входят? А то, что есть – это дешево, сердито и неплохо работает. Приземленными людьми, придавленными низким потолком, управлять проще.

Здесь так и просится цитата из знаменитого выступления российского государственного деятеля и главы Сбербанка Германа Грефа на Петербургском экономическом форуме: "Вы говорите страшные вещи [...] Вы предлагаете передать власть, фактически, в руки населения. [...] Как только все люди поймут основу своего "Я", самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. [...] Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. [...] Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить? Мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря".

Оглядываясь назад, во времена, когда наше государство открыто и твердо декларировало массовое воспитание в людях образованных и свободных для созидательного труда личностей – да, с перегибами, упущениями, спецификой условий холодной войны; все равно это факт - приходит на ум такая метафора. Кастрюля со взошедшим тестом, идущим наружу из заточения в стальном плену. И вот теперь эту некогда пышную массу всеми силами пытаются затолкать обратно и накрыть сверху крышкой. Назад, к кастам. Так проще и удобнее, да и сытнее для определенной прослойки власть и богатства имущих.

А путь к равенству и братству, высокой культуре и образованию, уничтожению эксплуатации человека человеком - это опасно для привилегированных слоев, так как ставит под угрозу их благосостояние, и дискомфортно для широких масс, так как подразумевает взваливание на собственные плечи груза полной ответственности за собственную судьбу. Что будет дальше – посмотрим. Но в любом случае нужно помнить, что дорогу осилит лишь идущий.