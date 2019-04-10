Звезду "Дома-2" разнесли за незнание географии

Участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Ларченко стала объектом насмешек в Сети. По мнению пользователей, женщина плохо учила географию в школе.

На записи, опубликованной в фанатском аккаунте телепроекта, Маргарита готовит на кухне обед для своего возлюбленного. "Космонавты реально круче питаются, чем мы здесь", – обратилась женщина к Илье Яббарову.

Затем Ларченко задала вопрос, который смутил ее собеседника. "На сколько лет они улетают?" – поинтересовалась она. Мужчина растерялся и переспросил у нее: "Лет?" Однако участница "Дома-2" не заметила ошибки и стала дальше развивать тему.

"Я всегда хотела увидеть, как ракета взлетает на Байконуре рядом с Архангельском", – сказала Маргарита. Избранник женщины и в этот раз решил ее не поправлять и посоветовал ей посмотреть в Сети, как взлетают ракеты.

В комментариях к посту пользователи напомнили, что космодром Байконур находится далеко от Архангельска, а космонавты не летают на несколько лет. "Сразу видно, что образованная и начитанная. Космонавты годами летают, Байконур рядом с Архангельском. Рита, 30 годиков", "Не хочу никого обидеть, но она глупенькая", – написали они.