"Крышу снесло": Малышева удивила поведением в эфире

Елене Малышевой вновь удалось шокировать зрителей. Известная телеведущая и ее коллеги-врачи явились в студию программы "Жить хорошо" с собственными головами в руках.

Малышева и ее соведущие решили наглядно показать телезрителям, что делает с человеком болезнь Альцгеймера. И "снесенные головы" стали символом этого недуга.

По словам Малышевой, художники специально сделали головы к этой программе – ведь так хочется иметь запасную на случай страшной болезни. Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера и ее не обойдет стороной.

"Так хочется иметь запасную голову, чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь. Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям – до того, как перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать", – сказала Малышева.

Елена Малышева пригласила на программу, посвященную болезни Альцгеймера, сына актрисы Маргариты Тереховой. Звезда фильмов "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Бегущая по волнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало" долгие годы борется с тяжелым недугом. Из-за болезни Альцгеймера артистка перестала появляться на публике с 2011 года. Терехова сильно изменилась, однако родные хотят, чтобы актрису помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино.

"Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить – или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?", – спросила зрителей Елена Малышева. Телеведущая надеется, что ей и ее поколению все же повезет. Малышева рассчитывает, что ученые в скором времени придумают новые лекарства, пишет "Комсомольская правда".