"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
Елена Малышева тщательно следит за внешним видом. Телеведущая регулярно посещает косметологов и постоянно сидит на диетах.
За последние несколько месяцев Елена похудела на десять килограммов и очень довольна результатом. Однако постоянно ограничивать себя в еде Малышевой настолько сложно, что ей в буквальном смысле стало дурно в кондитерском отделе элитного ГУМа.
"Есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется: булок хочется, этого хлеба. Купила себе кабачки и рыбу", – с грустью плакалась телеведущая в своем видеообращении в Instagram. Артистка снимала себя на камеру мобильного во время прогулки вдоль ломящихся от вкусностей прилавков.
"Сейчас так мне трудно, нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться. Я уже на килограмм поправилась", – молила о помощи теледива.
Фолловеры отметили, что Малышева действительно выглядит изможденной. Звезде предложили на вечер забыть о фигуре и устроить праздник живота.
"Чет еле живая , хватит уже худеть! Живите полноценной жизнью, один раз живем..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бедная , бедная. Уносите ноги", "Вы не одна такая) витрины манят и запахи сводят с ума!)", "Елена Васильевна, выглядите изнеможенно, бледная, надо срочно много зелени и фруктов, на солнце вит Д. Берегите себя, ктонам если не вы поможет!!", "Стараться ходить на сытый желудок )", – писали интернет-обывательницы.
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