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"Я сыграла мило": танцующая матка заговорила

Светлана Галка. Кадр youtube.com
Светлана Галка, станцевавшая в костюме матки на шоу Едены Малышевой "Жить здорово!", совсем не стесняется внезапно обрушившейся на нее популярности. Актриса собирается и дальше сотрудничать с проектом и сыграть другие не менее интересные органы.
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"Я еще на программе сказала Елене Васильевне, что готова играть руки, ноги, уши, носы! Я себя чувствую артисткой на детском утреннике", – заговорила артистка.

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Галка не понимает, почему народ так бурно отреагировал на этот номер. Негативно высказались о ее выступлении даже некоторые звезды отечественной эстрады.

Светлана отметила, что уже попадала в похожую ситуацию, когда снялась в предвыборном клипе "Гей на передержке" с Сереем Буруновым. Она изображала жену гражданина. "Было столько реакции. И здесь тоже. По-моему, я сыграла мило, прекрасно", – поделилась артистка.

Актриса считает, что смелые идеи Малышевой отлично доносят до людей мысль о важности заботы о здоровье. По словам Галки, зритель, посмотрев такой ролик, вспомнит, что давно не проверялся у того или иного доктора.

Отметим, что сама Елена Малышева много раз говорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информация будет усвоена. Об этом сообщает Ura.ru.

Автор: Руслана Алексеева21 февраля 2019, 23:05

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