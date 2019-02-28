Российскому артисту стало хуже после отчаянного звонка Малышевой

Новое несчастье обрушилось на популярного исполнителя Александра Маршала. Популярному артисту грозит слепота, ведь с операцией он тянет.

Серьезные проблемы со здоровьем у Александра Маршала возникли еще два года назад. Тогда артист мучился от страшных болей в спине, у него начала отниматься нога. Оказывается, из-за грыжи у него полностью рассыпался четвертый позвонок.

"Я в отчаянии позвонил Лене Малышевой, и она меня познакомила с замечательным доктором из 67-й больницы. Он – светило мирового уровня", – рассказал исполнитель. С тех пор Александр Маршал тщательно следит за здоровьем. Чтобы спина его больше не беспокоила, он регулярно тренируется.

"Я уже два года держу планку в течение пяти минут. Плюс каждый день выполняю упражнения на пресс. Считаю, что за своим здоровьем нужно следить. Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Именно поэтому в последнее время я каждые полгода сдаю кровь, проверяю сердце. Это необходимо, если хочешь жить долго и счастливо", – убежден артист.

Правда, сейчас состояние Александра Маршала ухудшилось. Популярному исполнителю грозит слепота. Всему виной работа. "Я нахожусь на сцене уже сорок лет, все это время яркий фонарь светит мне прямо в глаза. А в советское время, когда мы работали в группе "Аракс", у нас было три лазера, которые мы использовали во время выступлений. И пару раз мне доставалось лучом прямо в глаза! Конечно, такие вещи не проходят бесследно", – цитирует Александра Маршала "Собеседник".

Певец рассказал, что зрение начало портиться еще десять лет назад. Уже тогда врачи предлагали ему сделать операцию, но он не решился. "Я, честно говоря, испугался. Потому что видел еще более-менее нормально. Да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось", – объяснил певец.

Сейчас же зрение Александра Маршала, по его словам, окончательно испортилось. Медики настаивают на срочном хирургическом вмешательстве, однако тот не торопится. Певец объяснил, что после операции требуется восстановление, на которое у него из-за работы банально нет времени. Тем не менее артист выразил надежду, что сможет лечь под нож хирурга до лета.