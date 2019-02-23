Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении

В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программы Елены Малышевой "Жить здорово!". Народ переполошился из-за танцующей матки, продемонстрированной в шоу.

Партия "Коммунисты России" были так возмущены происходящим на экране, что потребовали вышвырнуть оскандалившуюся Малышеву с телевидения. Номер с пляшущим внутренним органом они назвали "пропагандой пошлости" и "абсолютизацией физиологии".

Меж тем, телеведущая Марина Ермошкина в беседе с "Дни.ру" призналась, что скорее всего коммунисты пытаются пропиариться на волне скандала, поэтому и нападают на Малышеву, которую, естественно, в эфире необходимо оставить. По ее мнению, выпуск получился очень смешным и запоминающимся. Звезда отметила, что если подобные программы так популярны, то стоит прислушаться к запросам аудитории.

"Конечно, танец матки в эфире ведущего канала страны выглядит немного комично. Но, мне кажется, формат программы Елены Малышевой "Жить здорово!" вполне подразумевает такой, если выражаться современным языком "хайп". Мы видели подобное и в предыдущих выпусках. На мой взгляд, партия "Коммунисты России" просто решила привлечь к себе внимание за счет рейтинговой передачи. Вопрос в другом: возможно, нашему телевидению стоит более серьезно заняться просвещением и образованием своего зрителя, раз подобный подход собирает неплохие рейтинги?" – заметила Ермошкина.

Отметим, что сама Елена Малышева много раз говорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информация будет усвоена, именно этим она и занимается в своей программе о здоровье.