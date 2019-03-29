Пример Пугачевой: 64-летняя Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве

Певица готовится отметить 65-й день рождения. Первым Лайму Вайкуле поздравил шоумен Андрей Малахов.

Телеведущий посетил роскошный особняк певицы в Юрмале. В гости к звезде он приехал не с пустыми руками: Андрей Малахов привез Лайме Вайкуле мандариновое дерево в горшке. Его сопровождала съемочная группа программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Вокалистка устроила шоумену экскурсию по огромному дому и прилегающей территории. Ведущий ток-шоу заглянул в холодильник знаменитости, познакомился с ее собаками, посетил жаркую сауну и осмотрел бассейн.

Вайкуле рассказала, что летом в Юрмалу приезжает Алла Пугачева с мужем и детьми. Артистки проводят вместе много времени, они отлично ладят.

Малахов отметил, что Пугачева приняла очень смелое решение – завести детей в довольно солидном возрасте. Шоумен поинтересовался у Вайкуле, не рассматривает ли она суррогатное материнство.

Лайма отметила, что пример подруги для нее не стал заразительным. Артистка не хочет, чтобы процесс зарождения новой жизни был искусственным. Судьба не подарила ей наследников, и она с этим мирится.

"У каждого есть свое предназначение. Не судьба. Зачем мне что-то искусственно делать. Я, наверное, оглядываясь назад, понимаю, что я иду по течению. Все ко мне приходит, очень нужное, даже моя болезнь мне нужна. Нужна была, чтобы сегодня я понимала, что такое собачка, кошка, птичка, тюлень или дерево, мне нужно было даже это. Поэтому я специально делать что-то не могу. А у Аллы – тоже, у нее судьба", – рассудила Лайма Вайкуле.

Также во время интервью Малахов решил узнать, правда ли артистка переписала все свое имущество на гражданского мужа Андрея Латковского. Лайма опровергла слух, однако отметила, что это отличная идея. По словам звезды, таким образом после своей смерти обезопасит любимого от ненужных споров.

Лайма Вайкуле сообщила ведущему шоу "Прямой эфир", что за 40 лет совместной жизни она приобрела уверенность в избраннике. Любимый был рядом в самые страшные моменты ее жизни. Когда вокалистка боролась с онкологией, супруг поддерживал ее.

"В Америке он мне сказал: "Ты не волнуйся" – когда мы не знали, я останусь жива или нет. Он говорил: "Мы с тобой разгонимся и въедем в стену на машине". Он зарабатывал доверие мое. Только в особенных, экстремальных ситуациях ты понимаешь: ты с правильным человеком или нет", – рассказала Лайма Вайкуле в ток-шоу "Прямой эфир".