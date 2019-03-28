Малахов раскрыл страшный диагноз матери девочки-маугли
Светлана Соломатина поведала, что накануне записи программы навещала родительницу несчастной малышки в СИЗО. Она долго разговаривала с подзащитной и пришла к выводу, что версия с черными риелторами имеет право на жизнь. Стоит отметить, что ранее в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" рассматривался подобный вариант развития событий.
Также Соломатина сообщила, что Геращенко давно находится в состоянии войны с соседями по этажу, якобы жильцы дома активно выживают женщину. Защитник рассказала, что более года назад на мать девочки напали с ножом. Ирина получила серьезные повреждения, которые, скорее всего, спровоцировали появление опасного недуга.
"На нее было совершено нападение как раз человеком из этой компании. Его личность установлена, но в интересах следствия пока не разглашается. Ей была причинена достаточно тяжелая травма. У нее после этой травмы проблемы со слухом, был задет зрительный нерв. Это было в 17-м году, врачи, которые первичное обследование ее проводили, предупредили, что отсроченные последствия травмы – опухоль головного мозга. Сейчас еще у Ирины не было возможности пройти обследование", – рассказал юрист о диагнозах Геращенко в студии программы "Прямой эфир".
Адвокат намерен просить следствие назначить соответствующую экспертизу. По словам Светланы Соломатиной, подтверждение диагноза может серьезно повлиять на исход дела. Эксперты, присутствующие в студии ток-шоу "Прямой эфир", отметили, что наличие опухоли могло спровоцировать у женщины психическое расстройство.
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