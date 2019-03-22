Малахова в ушанке замело по шею на перевале Дятлова

Известный телеведущий Андрей Малахов посетил знаменитый и таинственный перевал Дятлова. Вместе со съемочной группой программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" шоумен побывал на севере Свердловской области. Шоумен поделился впечатлениями от поездки.

Часть участников добиралась до перевала Дятлова на снегоходах. Из-за сложных погодных условий их путь длился более десяти часов. Меж тем звезда ток-шоу "Прямой эфир" выбрала менее утомительный способ – Андрей Малахов прилетел на вертолете.

"Честно скажу, впечатления от места не самые приятные. На перевале гнетущая тишина, снег по шею и сильный ветер. Он буквально сбивает с ног", - рассказал телеведущий уже в студии.

Особенно, по словам Малахова, ветрено именно в том месте, где стояла палатка группы Дятлова. Шоумену показалось странным, что молодые люди выбрали именно это место для ночлега.

В программе были продемонстрированы кадры с места событий. На них замерзший ведущий, облаченный в специальную экипировку и меховую шапку-ушанку, наблюдает за действиями исследователей. "Что действительно необъяснимо, так это то, как дятловцы смогли пробежать огромные расстояния от палатки до места, где их нашли", – рассуждал Малахов в "Прямом эфире".

По словам телеведущего, члены экспедиции еле добрались до места на снегоступах, а дятловцы бежали босыми – в одних носках. Малахов отметил, что даже снег в этом месте особенный. По мнению ведущего шоу "Прямой эфир", он похож на алмазную крошку.

"Когда мы делали реконструкцию этих событий 60-летней давности и ставили палатку, то буквально через минуту палатка была вся засыпана алмазной крошкой. Ты только ее стряхиваешь, ее заметает снова. Поэтому, когда говорят, что палатка была занесена… там достаточно одного дня, чтобы ее занести", - рассказал шоумен в студии программы "Прямой эфир".