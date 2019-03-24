Вайкуле раскрыла причину своей смертельной зависимости
Фото: www.globallookpress.com
Певица Лайма Вайкуле никогда не скрывала, что начала курить в сорок лет. В этом возрасте многие уже избавляются от никотиновой зависимости. Теперь стало известно, что стало причиной для звезды обзавестись пагубной привычкой в самом расцвете лет.
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