"Прокушен язык и щека": Вайкуле ударило током прямо на сцене

Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкуле рассказала, как получила травмы из-за халатности.

В свежем интервью артистка вспомнила, как много лет назад выступала в Одессе. Лайма Вайкуле привезла с собой декорации, состоящие из нескольких ярусов. Во время их монтажа была нарушена техника безопасности.

"Я возила с собой сцену. Фуры ездили со мной. И они поставили так сцену, она была многоэтажная, музыканты сидели на десятиметровой высоте. Поставили сцену и перебили провод световой, а это 300 вольт. Очень много. А в то время мы работали с проводным микрофонами", – пояснила артистка в интервью YouTube– каналу "Говорящие Головы".

Исполняя очередную песню, Вайкуле, находясь на огромной высоте, взялась за поручень сцены и кокетливо отклонилась назад. В этот момент она поняла: что-то не так.

"И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишника и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, я устояла тогда, я не свалилась с этого второго этажа", – поделилась Лайма Вайкуле.

После звезда собрала волю в кулак и спустилась вниз по лестнице. Добравшись до гримерки, артистка попыталась привести мысли в порядок: "Думала об одном: "Сердце. Сердце. Сердце". В голове было только это. Коллеги Вайкуле не понимали, что происходит, музыканты, оставшиеся в зале, продолжали играть.

"Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня был прокусан язык и щека. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током", – продолжила Лайма.

Спустя время, Лайма Вайкуле вновь появилась перед зрителями. Ее микрофон обернули материалом непроводящим электричество, концерт продолжился.

"Лайма, мы за тебя боимся", – кричали звезде перепуганные поклонники. "Мне казалось, я так все артистически проделала, а они заметили, что произошло что-то", – делится теперь Лайма Вайкуле.