"Прокушен язык и щека": Вайкуле ударило током прямо на сцене

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Четверг 14 марта
Лента новостей
14:48
Школьник спас брошенного матерью в 30-градусный мороз младенца
14:36
В Ставрополье ликвидировали двух террористов с гранатой
14:36
Володин пригласил в Думу медиков для обсуждения идеи о дефибрилляторах в общественных местах
14:25
Знаменитая супермодель поразила стройной фигурой в купальнике
14:16
На улице в Краснодаре нашли мертвыми женщину с ребенком
14:11
Расстреляли и задавили: кровавые подробности убийства главы мафии
13:52
В Подмосковье столкнулись две фуры и микроавтобус
13:48
Как мошенники "вешают" кредиты на россиян
13:45
В Волгограде студентка уснула за рулем и протаранила остановку (видео)
13:37
Названы вызывающие старение продукты
13:32
Дума приняла закон о наказании за преступное лидерство
13:31
Порошенко сравнил предателя Мазепу с Ганди и Вашингтоном
13:01
Житель Петербурга нашел у себя дома голый труп случайной знакомой
12:29
Названа неожиданная причина высылки российского дипломата из Швеции
12:15
Украинка отказалась целоваться с алкоголиком Порошенко
12:07
"Возьмем Москву": известный политик озвучил план развала России
12:05
Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео
11:48
Под Новгородом пенсионер шел встречать идущую с похорон жену и умер
11:46
Раскрыт секрет долгой жизни
11:32
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
11:24
Под Москвой грузовик столкнулся с маршруткой
11:05
Володин поручил подготовить обращение к Медведеву по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов
11:01
Пугачева приказала болтливым друзьям держать язык за зубами
11:00
Водитель пострадал в ДТП в Уфе
10:52
Солнцев раскрыл интимную тайну женившегося на молодой Цекало
10:49
Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за певца-педофила
10:29
"Да, выносила другая женщина": эксперт о третьем ребенке Заворотнюк
10:25
Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
10:22
Нетребко изменилась до неузнаваемости
10:16
Мерзость и мракобесие: вдову Бодрова возмутили съемки "Брата-3"
09:57
В Петербурге посетительница магазина провалилась сквозь пол (видео)
09:52
Изменившуюся Ларису Гузееву сняли на видео
09:49
Беременная Маркл пропала без вести
09:34
"Где отрубленные руки?": националисты погнали Порошенко с митинга (видео)
09:12
"Моя дочка потеряла мать!": Панин сделал сенсационное заявление
09:06
"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова
09:05
В Москве у безработной отобрали сумку с 20 миллионами
09:05
Триумфальный парад мюзиклов стартует в Москве
08:57
На нефтяном заводе в Венесуэле произошло два взрыва
08:44
В массовой аварии в Москве пострадали люди
08:39
В жилом доме в Кургане обрушилась стена
08:35
Новая напасть обрушилась на Юлию Началову
08:28
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
08:22
В Башкирии крыша ЗАГСа обвалилась перед женихом с невестой (видео)
08:07
Банк развития технологий и сбережений лишился лицензии
07:57
Вторую подозреваемую в убийстве барта Ким Чен Ына оставили под стражей
07:44
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
07:36
"Очень трудно": Розенбаум рассказал о невосполнимой потере
07:06
Порошенко пугает Россию ржавыми ракетами
06:40
В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти
05:06
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
03:11
"Горошинки больше нет": звезда шоу "Дом-2" сообщила об очередном выкидыше
01:04
Модница Маркл появилась на публике в дешевых колготках
00:05
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
23:14
Вот это поворот: Белоруссия признана "задницей мира"
22:00
Пьяница Порошенко отвесил звонкую оплеуху уголовнице Тимошенко
21:59
Бдительная мать спасла Глюк'oZу от педофила
21:53
В Удмуртии мужчина вспорол собутыльника
21:43
В Тюмени пьяный водитель попался с пакетом марихуаны
21:43
Хриплая Барановская метит в певицы
21:33
Облаченная в черное Шубская показала длинные тонкие ноги
21:28
Суд заставил омича убраться в квартире
21:08
Электронные испарители хотят приравнять к обычным сигаретам
21:05
Знак дьяволицы: Ольга Бузова попала в секту
20:53
Значение сна со среды 13.03 на четверг 14.03
20:53
Социологи выяснили причины недосыпа россиян
20:51
Шикующая Рудковская разгневала народ снимком с дорогого курорта
20:50
Володин и Медведев провели рабочую встречу
20:33
Повар в Екатеринбурге убил клиента
20:02
"Скупал у них все презервативы": Прилучного обвинили в грязных изменах жене
19:41
Украина нанесла подлый удар по России
19:11
Раскрыта тактика злодеев по убийству Киркорова
19:07
В Обители святой Елисаветы с размахом отметили Масленицу
18:31
После скандала с Галкиным Киркоров решил уйти со сцены
18:14
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
17:51
Наглый Порошенко объявил о своей победе на выборах
17:43
"Остались яйца у тебя в штанах?": Взбешенная Собчак накинулась на Шнурова
17:16
В Москве пройдет XIV международный фестиваль "Виртуозы гитары"
17:08
"Укрыл мою несостоявшуюся жену": Корчевников обвинил изувеченного артиста в своем одиночестве
17:00
"ЕР" вывела на чистую воду обманщиков в коммунальной сфере
16:49
Мария Погребняк готовится к серьезной операции
16:42
Почему необходим контроль за расходами госкомпаний
16:41
"Знать не знаю и знать не хочу!": Волочкова пнула обнаглевшего прихлебателя
16:28
Хакамаду обругали за жестокое обращение с особенной дочерью
16:24
Как страшная болезнь убивает Началову
16:22
Прах Этуша захоронили с почестями на Новодевичьем кладбище
15:54
Двуличный Саакашвили встал на колени перед уголовницей Тимошенко
15:50
Не приходящей в сознание Началовой грозит отек легких
15:46
Первый канал покопался в грязном белье матери девочки-маугли
15:35
"Пить надо меньше": почему Юля Началова впала в кому
15:24
Анна Седокова рассекретила свою любовь
15:01
Почему Вике Цыгановой перекрыли кислород
14:53
В чем причина весенних обострений
14:50
В России научились лечить жуткую травму спины
14:50
"Я поражен!": похождения актера Меньщикова ошеломили Шепелева
14:49
Саакашвили раскрыл планы неудачника Порошенко
14:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 марта 2019 года
14:25
"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать
14:09
Резко похудевшую Миддлтон уличили в четвертой беременности
14:08
Конец близок: в NASA вычислили дату апокалипсиса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать
Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
Не приходящей в сознание Началовой грозит отек легких
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
Бесстыжий Шаляпин снял трусы перед народом в Великий пост
Перед реанимацией Началову атаковал бывший муж
Шоу-бизнес

"Прокушен язык и щека": Вайкуле ударило током прямо на сцене

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкуле рассказала, как получила травмы из-за халатности.
прочитано 154 раза

В свежем интервью артистка вспомнила, как много лет назад выступала в Одессе. Лайма Вайкуле привезла с собой декорации, состоящие из нескольких ярусов. Во время их монтажа была нарушена техника безопасности.

ПО ТЕМЕ

Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева

Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость

Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Я возила с собой сцену. Фуры ездили со мной. И они поставили так сцену, она была многоэтажная, музыканты сидели на десятиметровой высоте. Поставили сцену и перебили провод световой, а это 300 вольт. Очень много. А в то время мы работали с проводным микрофонами", – пояснила артистка в интервью YouTube– каналу "Говорящие Головы".

Исполняя очередную песню, Вайкуле, находясь на огромной высоте, взялась за поручень сцены и кокетливо отклонилась назад. В этот момент она поняла: что-то не так.

"И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишника и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, я устояла тогда, я не свалилась с этого второго этажа", – поделилась Лайма Вайкуле.

После звезда собрала волю в кулак и спустилась вниз по лестнице. Добравшись до гримерки, артистка попыталась привести мысли в порядок: "Думала об одном: "Сердце. Сердце. Сердце". В голове было только это. Коллеги Вайкуле не понимали, что происходит, музыканты, оставшиеся в зале, продолжали играть.

Лайма Вайкуле. Кадр youtube.com.

"Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня был прокусан язык и щека. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током", – продолжила Лайма.

Спустя время, Лайма Вайкуле вновь появилась перед зрителями. Ее микрофон обернули материалом непроводящим электричество, концерт продолжился.

"Лайма, мы за тебя боимся", – кричали звезде перепуганные поклонники. "Мне казалось, я так все артистически проделала, а они заметили, что произошло что-то", – делится теперь Лайма Вайкуле.

Автор: Руслана Алексеева14 марта 2019, 14:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

567

комментарии

Политика

Повалий проговорилась о своем избраннике в президентской гонке на Украине
Первая кровь: разгорается скандал вокруг ворюги Порошенко
Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко
Названа причина неадекватного поведения Порошенко

Шоу-бизнес

"Прокушен язык и щека": Вайкуле ударило током прямо на сцене
Кира Найтли сыграла Despacito на собственных зубах (видео)
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 марта 2019 года
"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Солнцев раскрыл интимную тайну женившегося на молодой Цекало

Шоумен оказался с продюсером в раздевалке
Культура

Нетребко изменилась до неузнаваемости

Новый образ звезды увидели поклонники в Instagram
Шоу-бизнес

Пугачева приказала болтливым друзьям держать язык за зубами

Примадонна устала от мытья костей
Шоу-бизнес

Изменившуюся Ларису Гузееву сняли на видео

Артистка предстала в неожиданном виде

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как страшная болезнь убивает Началову
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru