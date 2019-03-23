Началову убило "Евровидение"

Юлия Началова тяжело переживала неудачу, связанную с "Евровидением". Певица должна была представлять Россию на международном певческом конкурсе - однако в последний момент ее заменили другим артистом.

Юлии Началовой не давали дышать. Для артистки ее дыханием было пение. Однако Юлию лишали возможности в полной мере продемонстрировать свой талант, это и стало причиной трагедии, уверена известная рок-исполнительница Ольга Кормухина.

"Юля была человеком, который не может не петь. Это была ее жизнь, ее дыхание. Когда человеку возможности не дают – он начинает болеть. Я это знаю по себе", – сказала Кормухина.

Сильным ударом для Юлии Началовой стала ситуация с "Евровидением". Певица уже собиралась ехать на международный конкурс – но неожиданно сообщили, что вместо нее Россию представит другой исполнитель. "Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?", – сказала Кормухина. Певица не уточнила, в каком году случилась эта история.

Рок-исполнительница подчеркивает, что Юлия Началова была "слишком чистой" для игр в шоу-бизнесе. Отсутствие нужных связей и денег помешали ей добиться того успеха, который она заслуживала. Подняться на музыкальный Олимп ей мешали более предприимчивые певицы, у которых была хватка – но при этом не было такого таланта, приводит слова Кормухиной "Комсомольская правда". По словам певицы, и родители Юлии Началовой, и знаменитая Лариса Долина также считают, что артистку мучила "придушенная внутри боль".

Певица умерла 16 марта. У артистки развился сепсис, не выдержало сердце. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.



Юлия Началова после смерти стала популярнее, чем была при жизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записями ранних выступлений Юлии Началовой, буквально наводнив ими соцсети.