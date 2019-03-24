"Зачем было себя уродовать?": пользователи восхищаются клипами юной Началовой
Юлия Началова появилась на сцене в 90-х годах. Маленькая певица победила в конкурсе "Утренняя звезда". 12-летняя Юля часто появлялась на телевидении с популярной песней "Учитель рисования". Этот клип взорвал Интернет после смерти артистки.
Пользователи, делясь видео Юлии Началовой в Сети, оплакивают умершую молодой певицу. Многие спрашивают – почему они узнают о таланте артистки только сейчас, когда ее уже нет с нами?
"Ну почему, почему все мы иногда узнаем, насколько замечательный был артист только после его смерти?", пишут комментаторы.
Некоторые огорчены тем, что Юлия Началова попала под влияние "шоу-тусовки" и решилась "редактировать" свою внешность. "Какая хорошенькая, милая, симпатяжка, пампушечка, солнышко! Ей полненькой лучше! Что она с собой сделала... Зачем начала себя уродовать, делать пластические операции, худеть до истощения. Замечательная композиция и девочка-чудо!", – комментируют раннее видео Началовой поклонники.
Включились в обсуждение творчества Юлии Началовой и звезды. СМИ обвинили в том, что при жизни певицы они мало говорили о ее таланте. С осуждением выступила певица Рита Дакота. Она возмущена тем, что узнает о "суперталантливом" англоязычном альбоме Началовой, записанном в соавторстве со знаменитым Уолтером Афанасьевым, только после смерти артистки.
Дакота пыталась провести аналогию между смертью Юлии Началовой и своим разводом – мол, точно так же на нее обратили внимание журналисты только после назревшего скандала. Однако развить тему ей не дали: Дакоте объяснили, что ее высказывания больше похожи на самопиар. Народ скорбит о потере талантливой Юлии Началовой – и реклама тут неуместна, пишет издание "7Дней".
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