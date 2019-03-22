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Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
После смерти певицы стали вскрываться прежде неизвестные детали ее жизни. Оказалось, например, что по документам у нее двойная фамилия, да и церковное имя другое. 
прочитано 14221 раз

"16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова-Алдонина Юлия Викторовна", – написала в депутатском запросе с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище Оксана Пушкина. Так выяснилась настоящая фамилия звезды.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин познакомилась в 2005 году, а в декабре 2011-го объявили об официальном разводе. После расставания они сохранили очень уважительные отношения, а Юлия оставила фамилию Алдонина. Позже она призналась, что не хотела менять документы и тратить время на бюрократическую волокиту.

Кстати, Алла Пугачева, которая очень эмоционально отреагировала на смерть Началовой, после свадьбы в 1969 году поменяла паспорт и стала Аллой Орбакене. Под фамилией первого мужа Миколаса Орбакаса она прожила четыре года. После развода Примадонна сразу вернула прежнюю звучную фамилию Пугачева.  

Крещена же Юлия Началова под церковным именем Иулия – в честь святой Иулии Коринфской, жившей в третьем веке до нашей эры в пору правления Диоклетиана и считавшейся одной из семи праведниц, отказавшихся отречься от христианства и также принявших мученическую смерть. Она почитается как православной, так и католической церковью. Само имя Иулия в дословном переводе с латыни означает "июльская". В греческом же языке – "пушистая". Вот и в документе, свидетельствующем о крещении Юлии Началовой, стоит ее настоящее церковное имя – Иулия.

Все эти обстоятельства и документы удивили народ. Удивили так же сильно, как и внезапная смерть цветущей, молодой, красивой певицы. От шока страна не может оправиться до сих пор. 

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. 

Автор: Иван Губкин22 марта 2019, 13:24
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Людмила
Ответить
У Началовой на прицеле были только футболисты с их миллиардами. Какой она патриот? Где вы усмотрели патриотизм: человек жил-пел в свое удовольствие, в мечтах были только непомерные суммы в миллионы долларов,Майами и пр.,через N- лет пополнила бы успешно когорту шоубиз с их непомерными запросами, замками и пр.Какое отношение они имеют к обычным среднестатистическим людям, эти "патриоты"? Хоть кто-нибудь из них пробовал поделиться с больными детьми,инвалидами,пенсионерами? Киркоров-Галкин-Пригожин-Басков и Др. взял под опеку малоимущих?Помогли материально пенсионерам-врачам, пенсионерам- учителям? С моей пенсией 14700р. и преподавательским 47-летним стажем я бы не откзалась от 2-3 нарядных блузочек и пары брюк от Поргиной( вдовы Караченцева), Вовк,Судец и др.Я как раз в их размере! Остаюсь с надеждой. Так хочется и в 73 выглядеть достойно! ПРОШУ НЕ ПОЛОСКАТЬ И НЕ ОСУЖДАТЬ.А может за меня Пушкина попросит???! Пушкин-то уж точно нет!
Гость
Ответить
Гость
Бред какой-то, из понятных вещей высосали статью(((
Согласна. У меня в паспорте -Юлия. А крестили именем Иулия.
Бред . Лмшь бы что- нибудь написать.
O O
Ответить
Сколько можно уже? Оставьте покойную в покое!
Гость
Ответить
Полную чушь написали. Все в кучу. Ничего сенсационного в этих ненужных исследованиях нет. Займитесь другими темами.
Гость
Ответить
раньше о ней никто ничего не писал. Лишь в контексте негатива. То ехала пьяной, то 20 млн.руб отжала у Фролова. Как то счас быстренько ее в ранг святых и талантливейших ввели
Гость
Ответить
Бред какой-то, из понятных вещей высосали статью(((
1

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